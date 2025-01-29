الخميس 30 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «غرفة رأس الخيمة» و«الصناعات الأرمينية»

تعاون بين «غرفة رأس الخيمة» و«الصناعات الأرمينية»
29 يناير 2025 19:36

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
ألتقى محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، مع المدير التنفيذي لصندوق الصناعات الارمينية آني مانوكيان والوفد المرافق لها، وبحثا معاً تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية أرمينيا وإمارة رأس الخيمة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقائهما بمقر الغرفة لتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز رأس الخيمة للمعارض، وقعها الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة التجارة بالوكالة، وعن صندوق الصناعات الأرمينية آني مانوكيان.
وناقش الجانبان الإماراتي والأرميني، خلال اللقاء، دعم التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومن أبرزها إطلاق قمة 2025 لمعرض «صنع بأرمينيا»، والذي تقرر له في الفترة من 20 إلى 22 فبراير القادم، في مركز الحمرا للمعارض برأس الخيمة التابع لمركز «أكسبو»، بمشاركة أكثر من 50 شركة أرمينية تعمل في العديد من القطاعات، حيث تقدم منتجاتها وخدماتها وحلولها المبتكرة للجمهور والمستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى 10 من أفضل العلامات التجارية الأرمينية العالمية.
وأكد محمد مصبح النعيمي، قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أرمينيا بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولتين الصديقتين بتعزيزها ودفعها لمستويات جديدة من النمو والازدهار، مشيراً إلى أن هذا المعرض سيكون بمثابة منصة مميزة تجمع العلامات التجارية الأرمينية كافة، لعرض المنتجات والخدمات المصنوعة في أرمينيا تحت عنوان «صنع بأرمينيا».

أخبار ذات صلة
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
غرفة رأس الخيمة
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
الرياضة
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
اليوم 14:30
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصري
اليوم 14:27
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
الرياضة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
اليوم 14:01
سلطان القاسمي
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©