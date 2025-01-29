تعاون بين «غرفة رأس الخيمة» و«الصناعات الأرمينية»



رأس الخيمة (الاتحاد)

ألتقى محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، مع المدير التنفيذي لصندوق الصناعات الارمينية آني مانوكيان والوفد المرافق لها، وبحثا معاً تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية أرمينيا وإمارة رأس الخيمة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك، خلال لقائهما بمقر الغرفة لتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز رأس الخيمة للمعارض، وقعها الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة التجارة بالوكالة، وعن صندوق الصناعات الأرمينية آني مانوكيان.

وناقش الجانبان الإماراتي والأرميني، خلال اللقاء، دعم التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومن أبرزها إطلاق قمة 2025 لمعرض «صنع بأرمينيا»، والذي تقرر له في الفترة من 20 إلى 22 فبراير القادم، في مركز الحمرا للمعارض برأس الخيمة التابع لمركز «أكسبو»، بمشاركة أكثر من 50 شركة أرمينية تعمل في العديد من القطاعات، حيث تقدم منتجاتها وخدماتها وحلولها المبتكرة للجمهور والمستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى 10 من أفضل العلامات التجارية الأرمينية العالمية.

وأكد محمد مصبح النعيمي، قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أرمينيا بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولتين الصديقتين بتعزيزها ودفعها لمستويات جديدة من النمو والازدهار، مشيراً إلى أن هذا المعرض سيكون بمثابة منصة مميزة تجمع العلامات التجارية الأرمينية كافة، لعرض المنتجات والخدمات المصنوعة في أرمينيا تحت عنوان «صنع بأرمينيا».