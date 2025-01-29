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اقتصاد

تفاهم بين «الاتحاد النسائي» و«جمارك أبوظبي»

تفاهم بين «الاتحاد النسائي» و«جمارك أبوظبي»
30 يناير 2025 01:12

أبوظبي (وام)

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وقع الاتحاد النسائي العام، والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز تمكين وريادة المرأة في العمل الجمركي، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، لإبراز دور المرأة في هذا المجال الحيوي.
تستهدف المذكرة توحيد الجهود بين الطرفين لتفعيل دور المرأة الإماراتية في العمل الجمركي وزيادة الوعي الإعلامي حول أهمية التوفيق بين دور المرأة في الأسرة والمجتمع إلى جانب إطلاق المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة في هذا القطاع وتحقيق الريادة المستقبلية في مجالات استشراف المستقبل.
وأشادت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام بالتقدم الذي حققته جمارك أبوظبي في مجال دعم المرأة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها في جميع مجالات العمل الجمركي بما في ذلك التفتيش والابتكار الجمركي.
من جهته، أكد راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، أن جمارك أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة في مجالات العمل الجمركي.
وقال، إن المرأة الإماراتية، أثبتت قدرتها على الإبداع والابتكار وأن مذكرة التفاهم مع الاتحاد النسائي العام خطوة جديدة في دعم مسيرة دعم المرأة بما يعزز من ريادة جمارك أبوظبي عالمياً.

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