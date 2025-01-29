1.25 مليار درهم سيولة «سوق أبوظبي» والمؤشر بالمنطقة الخضراء

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حددت نتائج أعمال البنوك التي تم الإفصاح عنها «حتى الآن» وتوصيات توزيعات الأرباح المقترحة، مسار مؤشرات أسواق الأسهم المحلية وتوجهات السيولة، أمس، حيث أسهمت نتائج بنكي «أبوظبي التجاري» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» في صعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وزيادة نشاط التداول على السهمين، لينضما إلى قائمة الأكثر نشاطاً.

وأعلن «أبوظبي التجاري» اعتماد استراتيجية جديدة لمضاعفة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال خمس سنوات، مع السعي إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم، بزيادة بنسبة 50% مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس السابقة، وليسجل السهم أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2005، في حين أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» نمو صافي الأرباح بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 6.1 مليار درهم مع توصية بتوزيع 83 فلساً لكل سهم، وبإجمالي توزيعات أرباح يتجاوز 3 مليارات درهم. وعلى النقيض، كانت نتائج أعمال البنوك مؤثراً سلبياً على أداء سوق دبي المالي، ولاسيما «بنك الإمارات دبي الوطني» الأثقل وزناً في احتساب المؤشر، حيث شهد السهم تراجعاً بنسبة 9.29% ليغلق عند 20.5 درهم، وشهد عمليات بيع مكثفة في ظل أرباح سنوية دون التوقعات (حسبما يرى المستثمرون)، ليأتي السهم ثانياً في قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.984 تريليون درهم بانخفاض بنحو 3 مليارات درهم عن اليوم السابق، في حين وصلت القيمة السوقية لأسهم دبي 895.44 مليار درهم بانخفاض بنحو 6 مليارات درهم. وتزامن ذلك مع اجتذاب الأسواق سيولة إجمالية جاوزت 2 مليار درهم عبر تداول 395.89 مليون سهم خلال 33 ألفاً و673 صفقة.



سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 18.85 نقطة وبنسبة 0.19% عند مستوى 9568.53 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.257 مليار درهم، شملت ما يزيد على 226.93 مليون سهم عبر 19594 صفقة. وارتفعت أسهم 25 شركة أمس، وانخفضت أسهم 45 شركة، وبقيت أسهم 18 شركة على ثبات. وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 160 مليون درهم، وتلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 155.29 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 142مليون درهم. وجاء سهم «لولو للتجزئة» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 35.73 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 19.47مليون سهم، ثم «فينكس كروب» بنحو 13.83 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «رابكو للاستثمار» بنسبة 6.5% ليغلق عند 1.79 درهم، وتلاه «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 4.75% ليغلق عند 11.46 درهم، و«شيميرا ستاندرد آند بورز- الولايات المتحدة» بنسبة 3.67% ليغلق عند 7.05 درهم. وفي المقابل، تصدرت «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9% ليغلق عند 1.82 درهم، وتلاه «بلدكو» بنسبة 6% ليغلق عند 1.09 درهم، ثم «ايزي ليس» بنسبة 5.27% ليغلق عند 34.1 درهم.



سوق دبي

انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، بمقدار 47.38 نقطة وبنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5129.35 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 14 شركات، مقابل انخفاض أسهم 23 شركات، وثبات أسهم 13 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 771.97 مليون درهم، بعد التعامل على 168.95 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14079 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 224.11 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 153.38 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 146.4 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 25.7 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 16.96 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 16.2 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس «الإمارات الإسلامي» بنسبة 14.85% ليغلق عند 9.51 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 2.15% إلى 7.6 درهم، و«بنك السلام - البحرين» بنسبة 2% ليغلق عند 1.96 درهم.

وفي المقابل، تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 9.29% ليغلق عند 20.5 درهم، وتلاه «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 7.97% ليغلق عند 4.5 درهم، ثم «مصرف السلام- السودان» بنسبة 6.54% إلى 0.785 درهم.



الاستثمار الأجنبي

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 378.2 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 339.65 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 38.54 مليون درهم محصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 67.19 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 467.96 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 535.16 مليون درهم.