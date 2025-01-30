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اقتصاد

"ميتا" تحقق ارتفاعاً حاداً في أرباحها وإيراداتها

"ميتا" تحقق ارتفاعاً حاداً في أرباحها وإيراداتها
30 يناير 2025 07:40

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، عن ارتفاع حاد في أرباحها وإيراداتها خلال الربع الأخير، بفضل زيادة العائدات الإعلانية على منصاتها الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها في التداولات اللاحقة، رغم توقعاتها بزيادة النفقات على جهود الذكاء الاصطناعي.
وسجلت الشركة، التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقرا لها، أرباحا بلغت 83ر20 مليار دولار، أو 02ر8 دولار للسهم الواحد، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر، بزيادة 49% مقارنة بـ 02ر14 مليار دولار، أو 33ر5 دولار للسهم الواحد، خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ونمت الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 39ر48 مليار دولار، مقارنة بـ 11ر40 مليار دولار في العام الماضي. وكان محللون، وفقا لاستطلاع أجرته فاكتست، يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحا تبلغ 76ر6 دولار للسهم على إيرادات قدرها 47 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، في بيان: "نواصل تحقيق تقدم جيد في الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية ومستقبل وسائل التواصل الاجتماعي".
وبالنسبة للربع الحالي، توقعت ميتا أن تتراوح إيراداتها بين 5ر39 مليار دولار و8ر41 مليار دولار، بينما يتوقع محللون أن تصل الإيرادات إلى الحد الأعلى من هذا النطاق، عند 68ر41 مليار دولار. وارتفعت أسهم ميتا بنسبة 2% أو 53ر13 دولار إلى 02ر690 دولار في ساعات ما بعد التداول.

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المصدر: وكالات
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الذكاء الاصطناعي
مارك زوكربيرج
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