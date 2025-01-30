456 مليون درهم إيرادات «إيزي ليس» في 2024

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة «إيزي ليس» إجمالي إيرادات قدرها 456 مليون درهم، في عام 2024 مسجلةً نمواً ملحوظاً بنسبة 53% على أساس سنوي، ما عزز ريادتها في قطاع التنقل سريع النمو في المنطقة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 71% إلى 54 مليون درهم، ما يعكس تحسن مستوى الكفاءة، وقدرة الشركة على التكيف مع بيئة العمل.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 116 مليون درهم، ما يدل على التزام الشركة الثابت بتقديم قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة.

وشهد صافي الأرباح للسنة المالية 2024 نمواً بنسبة 18%، ما يعكس قوة ومرونة الشركة وتركيزها الإستراتيجي على مسار النمو.

وأسهمت الاستثمارات الجديدة الرامية إلى تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد، في إرساء قاعدة صلبة لمواصلة النمو.

وعند استثناء تأثير هذه المبادرات الإستراتيجية، يكون صافي الأرباح قد ارتفع إلى 53 مليون درهم، مقارنة مع 40 مليون درهم، خلال السنة المالية 2023.

وشهدت شركة «إيزي ليس»، نمواً ملحوظاً، خلال السنة المالية 2024 مدفوعاً باستراتيجيتها المركزة للتوسع من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتطوير أعمال الشركة؛ إذ استحوذت خلال العام الماضي على شركة «يونايتد ترانس»، مزود رائد لحلول السكك الحديدية والتنقل، و«غاليغا جلوبال لوجيستكس» المختصة في خدمات سلسلة التوريد والتخزين.

وساهمت هذه العمليات، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في مجال تأجير المركبات وتقديم الدعم على الطرق، في توسيع محفظة خدمات «إيزي ليس» وتعزيز قاعدة أصولها التي وصل حجمها الآن إلى 788 مليون درهم. وقال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة «إيزي ليس»: «إن الشركة شهدت رحلة نمو مميزة، وتحولت من مزوّد لحلول التنقل إلى شركة رائدة ومتكاملة تغطي جوانب قطاع النقل والخدمات اللوجستية كافة».

من جانبه، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»: «إن عام 2024 شكل نقطة تحولية للشركة حيث تعكس النتائج القوية التي حققتها، الأسس المتينة لعملياتها التشغيلية ورؤيتها الطموحة لوضع تصور جديد لمشهد التنقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المنطقة».