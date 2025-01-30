كابيتال دوت كوم: سوق الإمارات الأنشط على قوائم التداول العالمية في عام 2024



أبوظبي(الاتحاد)

تصدر المتداولون من دولة الإمارات قوائم التداول العالمية الأكثر نشاطاً على منصة كابيتال دوت كوم، خلال العام 2024، من خلال إجراء 19.5 مليون عملية تداول، وما يمثل ضعف مجموع التداولات في ألمانيا.

وأظهرت بيانات المنصة بروز دولة الإمارات مساهماً رئيساً في أنشطة التداول العالمي، خلال العام الماضي، والأعلى بين كل الأسواق التي تنشط فيها Capital.com حول العالم، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات من الإمارات 468.9 مليار دولار.

وتظهر البيانات السنوية للمنصة والقائمة على نشاط ما يفوق 600 ألف متداول عالمي تداولوا بشكل نشط عبر منصة Capital.com في الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، الفروق الإقليمية في أداء التداول والميول والاستراتيجيات.

وأظهرت نتائج Capital.com تنوعاً متنامياً لفئات الأصول بين المتداولين في الإمارات، حيث شارك المتداولون بنشاط عبر 23 سوقاً، بما يشمل العملة الرقمية دوجكوين Dogecoin والنفط الخام الأميركي الفوري والذهب.

وتميزت دولة الإمارات بأعلى المتداولين ربحية عبر مختلف فئات الأصول، حيث أثمرت 62.53% من التداولات عن عوائد إيجابية، تلاهم المتداولون من قطر بفارق بسيط، حيث أسفرت 61% من التداولات عن أرباح. وكانت معدلات الربح الأقلّ، والتي تتراوح بين 51 و52%، من نصيب بلدان في غرب أفريقيا وشمال أوروبا.

وتوضح البيانات تنويع المتداولين الإماراتيين لاستراتيجياتهم بصورة متزايدة ونجاحهم عبر مجموعة واسعة من الأسواق وفئات الأصول.

وتعليقاً على تلك النتائج، قال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة Capital.com في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تبيّن أحدث بياناتنا الإنجازات المتميزة التي حققها المتداولون من دولة الإمارات، الذين لا يكتفون بتنويع استراتيجياتهم عبر مجموعة واسعة من الأدوات المالية، بل يحققون كذلك عوائد جيدة من تداولاتهم. وبفضل حجم التداول المذهل، الذي بلغت قيمته 468.9 مليار دولار، والتركيز المتزايد على الفرص العابرة للأصول، رسّخ المتداولون الإماراتيون مكانتهم في مشهد التداول العالمي».

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