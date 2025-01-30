الجمعة 31 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سيدات أعمال عجمان» يناقش حماية البيانات الرقمية

«سيدات أعمال عجمان» يناقش حماية البيانات الرقمية
31 يناير 2025 01:15

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عجمان يتألق أمام الوحدة في «لقاء السبعة»
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، في مجلس الصفيا، ورشة بعنوان «أهمية حماية البيانات الرقمية لمشروعك»، للتوعية بأساليب الحماية الحديثة للبيانات الرقمية الخاصة بالمشاريع والحسابات الشخصية وكيفية التعامل الأمثل مع التحديات السيريانية، بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات الاعمال.
وأكدت آل علي أهمية الورشة لتوعية وتثقيف صاحبات الاعمال، وخاصة في ظل الارتباط المتنامي لمشاريع السيدات بالرقمنة وممكنات التكنولوجيا في عمليات الإدارة والتسويق والانتاج والتطوير.
وقدم الورشة الملازم أول أحمد عبدالرحمن النعيمي من القيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ومجموعة من صاحبات وأصحاب الأعمال والمهتمين بعنوانها.

حماية البيانات
مجلس سيدات أعمال عجمان
عجمان
الإمارات
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اليوم 10:23
بني ياس يكسب الجزيرة بهدف
الرياضة
بني ياس يكسب الجزيرة بهدف
اليوم 22:25
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
مصادر: ترامب سيفرض رسوما جمركية على المكسيك وكندا
اليوم 22:20
النصر يقفز إلى «الثالث» بـ «ثنائية»
الرياضة
النصر يقفز إلى «الثالث» بـ «ثنائية»
اليوم 22:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©