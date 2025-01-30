«سيدات أعمال عجمان» يناقش حماية البيانات الرقمية

عجمان (الاتحاد)

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، في مجلس الصفيا، ورشة بعنوان «أهمية حماية البيانات الرقمية لمشروعك»، للتوعية بأساليب الحماية الحديثة للبيانات الرقمية الخاصة بالمشاريع والحسابات الشخصية وكيفية التعامل الأمثل مع التحديات السيريانية، بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات الاعمال.

وأكدت آل علي أهمية الورشة لتوعية وتثقيف صاحبات الاعمال، وخاصة في ظل الارتباط المتنامي لمشاريع السيدات بالرقمنة وممكنات التكنولوجيا في عمليات الإدارة والتسويق والانتاج والتطوير.

وقدم الورشة الملازم أول أحمد عبدالرحمن النعيمي من القيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ومجموعة من صاحبات وأصحاب الأعمال والمهتمين بعنوانها.