«غرفة رأس الخيمة» تبحث فرص التعاون الاستثماري مع استونيا

رأس الخيمة (الاتحاد)

التقى محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس الغرفة التجارية برأس الخيمة، ماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية استونيا لدى الدولة، وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بعمل غرفة التجارة، وحرصها على التواصل مع كافة الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالدولة، للتعريف بما تقوم به الغرفة من دعم للمستثمرين ورجال الأعمال والوفود التجارية، ومناقشة مجالات التعاون فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية استونيا.

وأجاب النعيمي عن تساؤلات واستفسارات السفيرة، حول آلية دعم التجارة والاستثمار بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية استونيا، والمميزات والفرص الاستثمارية في رأس الخيمة، كما وتطرق الحديث أيضاً وبشكل مفصل، إلى الأسباب التي تحفز الشركات والمستثمرين للاستثمار في رأس الخيمة من مزايا وإعفاءات ضريبية، بالإشارة إلى عوامل عديدة ورئيسة تشجع على الاستثمار في قطاعات مختلفة بالإمارة.

ومن جهتها، أعربت سفيرة أستونيا، عن رغبتها في توقيع اتفاقية تعاون، خلال الفترة القليلة المقبلة، فيما بين غرفة رأس الخيمة وغرفة تجارة أستونيا، لبحث آليات سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية المختلفة بين الجانبين، وخلق مسارات جديدة خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وتطوير أطر التعاون بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية استونيا، كما وجهت الدعوة لرئيس الغرفة والأعضاء المنتسبين لها، للمشاركة بـ «منتدى الأعمال الأستوني»، والذي تقرر له مايو المقبل.