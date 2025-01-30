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اقتصاد

تكريم «شركاء النجاح» في معرض «E7» برأس الخيمة

تكريم «شركاء النجاح» في معرض «E7» برأس الخيمة
31 يناير 2025 01:15

رأس الخيمة (وام)

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كرّم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي «شركاء النجاح» والإعلاميين والمؤثرين، تقديراً لدورهم الملموس، وجهودهم الكبيرة التي أسهمت في تحقيق أفضل مؤشرات التميز لمعرض «E7» الذي نظمته شركة «رؤيتي» في ديسمبر الماضي في مركز رأس الخيمة للمعارض برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وبمشاركة 77 عارضاً.
حضر الحفل الذي أقيم في مجلس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في منطقة الدهيسة برأس الخيمة، محمد أحمد الظهوري عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور سالم النار الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وعارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعدد من أصحاب المحتوى والإعلاميين والمؤثرين.
وشهد الحفل الإعلان عن مخرجات المعرض، إذ أثمر عن 7 اتفاقات تعاون بمشاركة 77 مشروعاً من إمارات الدولة، إلى جانب التغطية الإعلامية المميزة من قبل 77 مؤثراً وصانع محتوى.

سالم بن سلطان القاسمي
سالم بن سلطان بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
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