1.4 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي إينيرجي» خلال 2024 بنمو 80%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إن إم دي سي إينيرجي»، التابعة لـ«مجموعة إن إم دي سي»، تحقيق زيادة ملحوظة في صافي الأرباح بلغت 80% على أساس سنوي في عام 2024، حيث قفزت من 780 مليون درهم، إلى 1.406 مليار درهم.

كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 14.44 مليار درهم، بزيادة قدرها 82% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

وسجلت أرباح السهم الواحد قفزه كبيرة وصلت إلى 82%، وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 16.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 % خلال عام 2024.

ونجحت الشركة في تسجيل معدلات نمو قياسية في صافي الأرباح في الربع الأخير من عام 2024، حيث بلغ صافي الأرباح 502 مليون درهم، بزيادة قدرها 35% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

كما بلغ إجمالي إيرادات الربع الأخير من عام 2024 مستوى غير مسبوق بعد تسجيله 4.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 57% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وفي ضوء الأداء المالي القوي لـ«إن إم دي سي إينيرجي» خلال العام، اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 700 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي ما يعادل توزيعات نقدية بقيمة 14 فلساً لكل سهم. علماً أن نسبة التوزيع البالغة 50% تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي إنيريجي»: أطلقت الشركة على مدار عام 2024، العديد من المبادرات الرائدة لترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة المستقبلي، ويأتي هذا الأداء المالي المميز للشركة تتويجاً للتقدم الذي أحرزناه على المستويين التشغيلي والتوسع الجغرافي.

من جانبه، أشار المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«إن إم دي سي إينيرجي»، إلى أن هذا الأداء الاستثنائي جاء نتيجة قدرتها على التكيف مع ظروف السوق واقتناص الفرص الاستثمارية وتوظيفها بشكل مناسب وفعال معتمدة على الابتكار وأحدث التقنيات ورفع الكفاءة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تنافسية الشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ومنذ تاريخ 11 سبتمبر 2024، أدرجت «إن إم دي سي إنيرجي» أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد طرح عام أولي شهد طلباً كبيراً وتجاوز عدد الأسهم المتاحة بـ31.3 مرة، حيث طُرح على المستثمرين المؤهلين 1.15 مليار من أسهم الشركة، أي ما يعادل 23% من إجمالي رأس مال «إن إم دي سي إنيرجي»، وذلك بسعر 2.8 درهم للسهم.

وتوزعت الحصص النهائية للأسهم بواقع 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين المحترفين.