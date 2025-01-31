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اقتصاد

"سامسونج" تحقق قفزة في أرباحاها

"سامسونج"تحقق قفزة في أرباحاها
31 يناير 2025 09:23

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الجمعة، أن صافي دخلها في الربع الرابع من العام الماضي ارتفع بأكثر من 20% مقارنة بالعام السابق له، متجاوزا توقعات السوق، على الرغم من تراجع الطلب العالمي على رقائق الذاكرة.

وبلغ صافي دخل الشركة 75ر7 تريليون وون (4ر5 مليارات دولار أميركي) للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي، بزيادة 2ر22% عن 34ر6 تريليونات وون في العام السابق له، وفقا لما ذكرته الشركة في تقرير تنظيمي. وبلغت الأرباح التشغيلية للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي 49ر6 تريليونات وون، بزيادة قدرها 9ر129% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وارتفعت المبيعات بنسبة 8ر11% لتصل إلى 78ر75 تريليون وون. وتجاوزت الأرباح توقعات السوق، حيث بلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي أرباح الشركة 69ر5 تريليونات وون، وفقا لاستطلاع أجرته "يونهاب إنفوماكس"، ذراع البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب.

وحققت أعمال أشباه الموصلات الرائدة للشركة 9ر2 تريليون وون من الأرباح التشغيلية في الربع الرابع، وسجلت مبيعاتها 1ر30 تريليون وون.

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وقالت الشركة إنها أنفقت 3ر10 تريليونات وون على البحث والتطوير في الربع الرابع، وسجلت انفاقا قياسيا بقيمة 35 تريليون وون في عام 2024 وقفز صافي الأرباح السنوي للعام المذكور بأكمله بنسبة 5ر122% على أساس سنوي إلى 45ر34 تريليون وون، وتوسع الدخل التشغيلي بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 72ر32 تريليون وون من 57ر6 تريليونات وون.

وارتفعت الإيرادات السنوية للشركة بنسبة 2ر16% إلى 87ر300 تريليون وون، وهو ثاني أعلى رقم سنوي بعد تسجيل أعلى مستوى قياسي في عام 2022.

 

المصدر: وكالات
سامسونج للإلكترونيات
أرباح
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