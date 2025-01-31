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اقتصاد

القطاع السياحي في الصين يشهد نمواً قياسياً خلال مهرجان الربيع

القطاع السياحي في الصين يشهد نمواً قياسياً خلال مهرجان الربيع
31 يناير 2025 11:18

سجل القطاع السياحي في الصين، معدلات نمو قياسية خلال عطلة مهرجان الربيع الجاري، مدفوعاً بحزمة من المبادرات الحكومية وإدراج المهرجان ضمن قائمة التراث العالمي.

 

وأظهرت بيانات منصات السفر الإلكترونية، التي نقلها تلفزيون الصين المركزي، ارتفاعاً في حجوزات السفر بنسبة 30% خلال اليومين الأولين من العطلة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

وشهد قطاع الخدمات السياحية نمواً ملحوظاً، حيث سجلت حجوزات تذاكر المعالم السياحية وخدمات تأجير السيارات زيادة بنسبة 70%، فيما حققت خدمات النقل الجوي والبري وقطاع الضيافة معدلات نمو تجاوزت 10%.

 

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يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أدرجت في الرابع من ديسمبر 2024 الممارسات الاجتماعية لمهرجان الربيع ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، ما عزز من جاذبية المهرجان سياحياً.

 

وأسهمت المبادرات الحكومية المتمثلة في توسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة وتبسيط إجراءات الدخول في تعزيز معدلات السياحة الوافدة، حيث سجلت المنافذ الرئيسية في كل من بكين وشنغهاي ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى كثافة في حركة المسافرين. 

 

المصدر: وام
القطاع السياحي
الصين
مهرجان الربيع
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