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اقتصاد

4.97 مليار درهم إيرادات "غذاء القابضة" في 2024

4.97 مليار درهم إيرادات "غذاء القابضة" في 2024
31 يناير 2025 12:20

حققت شركة "غذاء القابضة" إيرادات إجمالية بلغت 4.97 مليار درهم، في عام 2024، بزيادة بنسبة 8.9% مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال توسّع أعمالها من جهة، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية من جهة أخرى.

وارتفع إجمالي أرباح المجموعة بنسبة 25.8% على أساس سنوي ليصل إلى 977.7 مليون درهم، فيما ارتفع هامش تلك الأرباح بواقع 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 19.7% خلال السنة المالية 2024، ويُعزى نمو الأرباح الإجمالية إلى تحسن الكفاءة في ضبط التكاليف وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمكاسب الناجمة عن دمج وتكامل الأعمال، ما أسهم في تعزيز هيكلية التكلفة خلال السنة المالية 2024.

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وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة "غذاء القابضة"، على قوتها واستقرارها مسجلةً زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 32.0% ليصل إلى 9.3 مليار درهم خلال السنة المالية 2024.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن المجموعة ستواصل التركيز على الاستفادة من قوة وإمكانات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال المرحلة القادمة لتبسيط عملياتها وتحسين عملية صنع القرارات، وإيجاد واغتنام فرص جديدة وواعدة لتحقيق المزيد من القيمة، كما ستوحد جهودها لرفع مستوى الكفاءة عبر شركاتها التابعة، بما يضمن المزيد من القوة والمرونة في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق.

المصدر: وام
غذاء القابضة
الأرباح الصافية
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