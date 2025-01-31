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اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» تحصل على شهادة إدارة سلسلة التوريد

«الإمارات للألمنيوم» تحصل على شهادة إدارة سلسلة التوريد
31 يناير 2025 19:10

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حصول جميع مواقعها في دولة الإمارات، على شهادة إدارة سلسلة التوريد التابعة لـ«مبادرة رعاية الألمنيوم»، المنظمة العالمية، التي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق معايير الاستدامة في صناعة الألمنيوم.
وتحدّد هذه الشهادة متطلبات إدارة وتتبع المواد الخام والمعادن وتقييمها عبر سلسلة القيمة، بدءاً من التعدين وصولاً إلى المستهلك، ما يعزّز معايير شهادات الأداء التابعة لمبادرة رعاية الألمنيوم للمصاهر وفقاً لمدى استدامة عملياتها.
وتحصل مواقع الإمارات العالمية للألمنيوم في دولة الإمارات على بعض المواد الخام من جهات حاصلة على شهادة معايير الاستدامة وشهادة إدارة سلسلة التوريد من مبادرة رعاية الألمنيوم، ما يتيح للإمارات العالمية للألمنيوم إنتاج نسبة من الألمنيوم المعتمد وفق شهادة إدارة سلسلة التوريد وتوفير منتجات الألمنيوم المعتمدة وفق هذا المعيار للعملاء.
وتم منح جميع مواقع التعدين والتكرير والصهر التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جميع أنحاء العالم شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم لمعايير الاستدامة باستثناء شركة «سبيكترو ألويز» التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعد الحصول على شهادة إدارة سلسلة التوريد من مبادرة رعاية الألمنيوم خطوة إضافية نحو تحقيق رؤيتنا في ريادة قطاع الألمنيوم في مجال الاستدامة. ونفخر بقدرة شركتنا على إنتاج المعدن المعتمد وفق هذه المعايير العالمية».
وتعتبر «مبادرة رعاية الألمنيوم» منظمة عالمية غير ربحية تهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق معايير الاستدامة في صناعة الألمنيوم، وتجمع تحت مظلتها أكبر الشركات العالمية الرائدة بقطاعات التعدين وإنتاج المعادن والمستخدمين النهائيين مثل أبل، ونسبرسو، والمنظمات غير الحكومية، لتعزيز مساهمة الألمنيوم في خلق مجتمع مستدام.

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