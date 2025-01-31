«العربية للطيران» تدشن رحلاتها الافتتاحية بين الشارقة وأديس أبابا

الشارقة (الاتحاد)

دشن مطار الشارقة، أمس، أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة «العربية للطيران» إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتنضم إلى قائمة وجهات السفر المباشرة، من وإلى مدينة الشارقة.

ومن المقرر أن تسير العربية للطيران ثلاث رحلات مجدولة أسبوعياً بين الشارقة وأديس أبابا، أيام السبت والثلاثاء والخميس من الشارقة بطائرة «إيرباص 320».

حضر إطلاق الرحلة الافتتاحية، علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وأكليلوا كيبيدي إيرينا، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في دبي والإمارات الشمالية، وعادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، واسملاش بكل ولد مريم، نائب القنصل العام الإثيوبي، وعدد من المسؤولين.

وقال علي سالم المدفع: «إن إطلاق الوجهة الجديدة إلى أديس أبابا، وانضمامها إلى قائمة الوجهات المباشرة للمسافرين عبر مطار الشارقة، يؤكد حرص هيئة مطار الشارقة الدولي على توسيع شبكة المحطات العالمية التي يتم تسيير الرحلات إليها، وبما يلبي الطلب المتنامي في حركة السفر والشحن بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين، والتي شهدت في السنوات الأخيرة مساراً تصاعدياً إيجابياً من شأنه دفع عجلة التنمية الشاملة في البلدين إلى آفاق أرحب».

من جانبه، أكد أكليلوا كيبيدي إيرينا، أن هذه الرحلة ليست مجرد خط جوي جديد، بل هي جسر استراتيجي يعزز الروابط بين إثيوبيا والإمارات، ويفتح آفاقاً أوسع للتبادل الثقافي والتجاري مسهِّلاً حركة المسافرين بين البلدين.

وأعرب عن ثقته في أن هذه الخطوة ستشكل بداية لمزيد من التعاون المثمر في قطاع النقل الجوي وتطلعه إلى أن تصبح هذه الرحلات يومية بما يواكب الطلب المتنامي ويعزز فرص التواصل والتكامل الاقتصادي.

من جانبه، قال عادل العلي: «إن إطلاق أولى رحلات «العربية للطيران» المباشرة من الشارقة إلى أديس أبابا في إثيوبيا، يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر راحة بغرض العمل أو السياحة على حد سواء».

وأضاف أن إضافة الوجه الجديدة تعكس التزام «العربية للطيران» بتقديم رحلات موثوقة، مع تعزيز التواصل الجوي، وتوسيع شبكة وجهاتها المتنامية لتلبية احتياجات المسافرين.

