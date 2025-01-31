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اقتصاد

«الدار» تبيع كامل وحدات «منارة ليفنج» في السعديات بـ 940 مليون درهم

«الدار» تبيع كامل وحدات «منارة ليفنج» في السعديات بـ 940 مليون درهم
31 يناير 2025 19:14

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار عن بيع كامل وحدات «منارة ليفنج III»، آخر مرحلة ضمن مجمعّها السكني «منارة ليفنج» في جزيرة السعديات، خلال 24 ساعة فقط، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 940 مليون درهم.
ويعزى هذا الإقبال الكبير من قبل المشترين إلى جاذبية جزيرة السعديات كونها أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي، وذلك بفضل مفاهيم مجمعاتها السكنية الفريدة التي تلقى رواجاً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي.
وشكل المشترون الإماراتيون نسبة 28% من إجمالي المبيعات، في حين مثل المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات نسبة 72%، مما يدل على الطلب العالمي القوي على الوحدات السكنية في جزيرة السعديات. وقد تصدرت جنسيات الإمارات والأردن والصين والمملكة المتحدة قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.
كما شكل المشترون تحت سنّ 45 عاماً نسبة 65%، مما يعكس رواج مفاهيم المجمعّات السكنية العصرية بين أوساط المشترين الشباب، بينما بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار 57% من المبيعات، مما يعكس تنامي جاذبية علامة «الدار» بين المستثمرين وأصحاب المنازل على حدٍ سواء.
ويضم هذا المجمّع السكني 400 منزل عصري، ويعتبر أرقى مراحل مشروع «منارة ليفنج». 

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