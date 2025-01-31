السبت 1 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أبوظبي تستضيف مؤتمر«الاجتماعات العربية والسفر الفاخر» 19 فبراير

أبوظبي تستضيف مؤتمر«الاجتماعات العربية والسفر الفاخر» 19 فبراير
31 يناير 2025 19:16

 

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض استضافة الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الاجتماعات العربية والسفر الفاخر (MALT) في امارة أبوظبي، في الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2025، وذلك للمرة الثانية على التوالي برعاية مجلس أبوظبي للتعليم الذي تنظمه شركة كيو إن إيه إنترناشيونال.
و من المقرر أن يستعرض مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض القدرات الاستثنائية للبنية التحتية المتطورة للإمارة وسهولة الوصول إليها، كما يواصل مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في تسليط الضوء على قيمة إمارة أبوظبي وجهة تجمع بين التميز في المرافق والنظرة المستقبلية للأعمال والاقتصاد والابتكار والاستدامة.
واستناداً لهذا الزخم الذي شهدته دورة عام 2024، والتي استقبلت من خلاله ما يزيد على 250 مندوباً وسهلت أكثر من 1800 اجتماع فردي، يتوقع مؤتمر الاجتماعات العربية للسفر الفاخر «MALT» هذا العام أن يحفل بسوق أعمال نابض بالحياة يجمع بين كبار المتخصصين في قطاعي سياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات والمعارض والسفر الفاخر وفرصة مميزة للحضور للتعرف على الاتجاهات الناشئة في القطاع من خلال بناء علاقات استراتيجية والتعامل المفتوح المباشر، ما يعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للفعاليات التحويلية
وقال مبارك حمد الشامسي، مدير إدارة مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «يوفر المؤتمر للوفود المشاركة منصة تفاعلية للتعاون في قطاعنا المتطور باستمرار، كما يوفر هذا الحدث أيضاً فرصة لإبراز العمق الثقافي لإمارتنا مع تعزيز مكانة أبوظبي رائداً عالمياً في صناعة الفعاليات والتجارب العالمية».
وترسخ عودة مؤتمر MALT إلى أبوظبي مكانة الإمارة وجهة رائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث تجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى، وسهولة الوصول الاستثنائية، والعروض الترفيهية المتنوعة.

مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
31 يناير 2025
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
الرياضة
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
اليوم 14:05
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
الرياضة
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
اليوم 13:55
بوبليك يستعين بـ «جامع الكرات» في «ضربة إرسال»!
الرياضة
بوبليك يستعين بـ «جامع الكرات» في «ضربة إرسال»!
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©