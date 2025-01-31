أبوظبي تستضيف مؤتمر«الاجتماعات العربية والسفر الفاخر» 19 فبراير

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض استضافة الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الاجتماعات العربية والسفر الفاخر (MALT) في امارة أبوظبي، في الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2025، وذلك للمرة الثانية على التوالي برعاية مجلس أبوظبي للتعليم الذي تنظمه شركة كيو إن إيه إنترناشيونال.

و من المقرر أن يستعرض مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض القدرات الاستثنائية للبنية التحتية المتطورة للإمارة وسهولة الوصول إليها، كما يواصل مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في تسليط الضوء على قيمة إمارة أبوظبي وجهة تجمع بين التميز في المرافق والنظرة المستقبلية للأعمال والاقتصاد والابتكار والاستدامة.

واستناداً لهذا الزخم الذي شهدته دورة عام 2024، والتي استقبلت من خلاله ما يزيد على 250 مندوباً وسهلت أكثر من 1800 اجتماع فردي، يتوقع مؤتمر الاجتماعات العربية للسفر الفاخر «MALT» هذا العام أن يحفل بسوق أعمال نابض بالحياة يجمع بين كبار المتخصصين في قطاعي سياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات والمعارض والسفر الفاخر وفرصة مميزة للحضور للتعرف على الاتجاهات الناشئة في القطاع من خلال بناء علاقات استراتيجية والتعامل المفتوح المباشر، ما يعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للفعاليات التحويلية

وقال مبارك حمد الشامسي، مدير إدارة مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «يوفر المؤتمر للوفود المشاركة منصة تفاعلية للتعاون في قطاعنا المتطور باستمرار، كما يوفر هذا الحدث أيضاً فرصة لإبراز العمق الثقافي لإمارتنا مع تعزيز مكانة أبوظبي رائداً عالمياً في صناعة الفعاليات والتجارب العالمية».

وترسخ عودة مؤتمر MALT إلى أبوظبي مكانة الإمارة وجهة رائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث تجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى، وسهولة الوصول الاستثنائية، والعروض الترفيهية المتنوعة.