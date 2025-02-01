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اقتصاد

"دراجون أويل" تحقق نجاحًا في أعمال الحفر الاستكشافي ببئر في خليج السويس

"دراجون أويل" تحقق نجاحًا في أعمال الحفر الاستكشافي ببئر في خليج السويس
1 فبراير 2025 21:35

القاهرة (وام)

أعلنت شركة دراجون أويل عن تحقيق إنجاز جديد في عمليات الحفر الاستكشافي، وذلك من خلال نجاحها في تنفيذ أولى عمليات الحفر في بئر "East Crystal" بخليج السويس، بالتعاون مع شركة جابكو فيما أظهرت الاختبارات الأولية إنتاجًا يتجاوز 2000 برميل يوميًا، مما يعكس إمكانيات واعدة لزيادة الإنتاج في المنطقة. وتواصل فرق العمل عمليات التقييم باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، بهدف تعزيز الإنتاج اليومي ليصل إلى أكثر من 5000 برميل يوميًا.

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وأكد علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، أن هذه النتائج تعكس مدى فعالية تقنيات الاستكشاف الحديثة في استعادة إنتاج الحقول المتقادمة، مما يسهم في دعم استدامة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحقول النفطية.

وأضاف أن هذه الاكتشافات تعزز رؤية دراجون أويل لضمان استدامة الإنتاج لفترة توازي مدة العقد، مع التركيز على تحقيق نسبة استخلاص عالية الجودة، بما يسهم في تعزيز مكانة الشركة كشريك استراتيجي في دعم أمن الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي.

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