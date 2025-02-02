التعريفات الجمركية تعصف بالأسهم الأميركية

شريف عادل (واشنطن)

انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يوم الجمعة، مع توالي ورود أنباء عن بدء تطبيق التعريفات الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع والشهر، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.50% ليغلق عند 6.040.53 نقطة، بينما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 337.47 نقطة أو 0.75%، متأثراً بانخفاض أسهم شركة شيفرون، ليغلق المؤشر الذي يضم 30 سهماً عند 44.544.66 نقطة أما مؤشر ناسداك، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، فقد انخفض بنسبة 0.28% إلى 19.627.44 نقطة.



ومحت الأسهم مكاسب الساعات الأولى بعد أن أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بعد ظهر يوم الجمعة، أن قائمة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب ستكون نافذة اعتباراً من يوم السبت. وتشمل التعريفات الجديدة فرض 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الصين. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 170 نقطة عند أعلى مستوياته اليومية، لكن أسهم الشركات التي تعتمد على هذه الأسواق تفاعلت سلباً مع الأخبار، حيث انخفضت أسهم سلسلة المطاعم المكسيكية Chipotle بنسبة 1% تقريباً.





وقال توم هاينلين، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة إدارة الأصول U.S. Bank Asset Management Group: «هذا مشابه جداً لما رأيناه يوم الاثنين مع شركة ديبسيك DeepSeek، حيث كانت هناك أخبار، وكانت الاستجابة الأولية هي البيع».