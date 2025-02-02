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أدنوك: مفاوضات لإنشاء مجموعة عالمية جديدة لإنتاج البولي أوليفينات

أدنوك: مفاوضات لإنشاء مجموعة عالمية جديدة لإنتاج البولي أوليفينات
2 فبراير 2025 11:54

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أن هناك مفاوضات جارية بصورة بنَّاءة وإيجابية مع شركة «أو إم في إيه جي» حول إمكانية إنشاء مجموعة عالمية جديدة لإنتاج البولي أوليفينات، من خلال الاندماج المقترح لحصتيهما الحاليتين في شركتي «بروج بي إل سي» «بروج» و«بورياليس إيه جي» «بورياليس»، كما تتم دراسة الاستحواذ على شركة نوفا للكيماويات «نوفا» المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وضمها إلى الكيان الجديد المشترك.
وتخضع هذه المعاملات للاتفاقيات والموافقات التنظيمية والشروط المعتادة ذات الصلة ومن المقرر أن تقدم «أدنوك» مزيداً من المعلومات حول هذا الموضوع في الوقت المناسب.

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شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك
أدنوك
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