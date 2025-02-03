الذهب يتراجع متأثراً بصعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع الدولار.



وبحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2784.84 دولار للأوقية. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2825.80 دولار للأوقية.



وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى ثمناً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 30.94 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 967.20 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1003.26 دولار للأوقية.