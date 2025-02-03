غرفة دبي العالمية تستقطب 51 شركة متعددة الجنسيات

دبي (الاتحاد)

واصلت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال العام 2024 جهودها الرامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، وتحفيز توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي، ويعزز التجارة الخارجية للإمارة مع كل أنحاء العالم.



ونجحت غرفة دبي العالمية خلال العام 2024 باستقطاب 207 شركات متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة مقارنة بـ133 شركة تم استقطابها خلال 2023، بنمو وقدره 56% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.



وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال العام الماضي 51 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ33 شركة في 2023، بنمو بنسبة 55%، كما استقطبت الغرفة 156 شركة صغيرة ومتوسطة في 2024 بنسبة زيادة بلغت 56% مقارنة مع 100 شركة تم استقطابها خلال 2023. ونجحت غرفة دبي العالمية في 2024 بدعم توسع 114 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة، بنمو بنسبة 48% مقارنة بـ77 شركة محلية تم دعم توسعها في العام 2023.



وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: تعكس النتائج المحققة خلال العام 2024 أهمية الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية دبي الاستثمارية عالمياً، ودعم نمو مجتمع الأعمال المحلي على الساحة الدولية.

وأضاف ابن سليم قائلاً: تلعب شبكة المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية دوراً حيوياً في استعراض الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي أمام المستثمرين الدوليين، ودعم الشركات متعددة الجنسيات للاستفادة من المقومات التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، بالتزامن مع تطوير قدرات الشركات العاملة في الإمارة على توسيع أعمالها في أهم الأسواق الدولية.



وقامت الغرفة خلال العام الماضي بافتتاح مكتبين خارجيين في كل من كازاخستان وكولومبيا، ليرتفع عدد المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 33 مكتباً، مما يعزز جهود جذب الاستثمار الأجنبي، ودعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في الأسواق العالمية الواعدة.