تعاون بين «أبوظبي للصادرات» و«ستراتا» لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي عالمياً



أبوظبي (الاتحاد)

بحث وفد من مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، خلال زيارته إلى مقر شركة «ستراتا للتصنيع» المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات، فرص توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي، لتعزيز نمو القطاعات الصناعية وزيادة تنافسيتها عالمياً، وذلك في إطار الجهود المستمرة للمكتب، لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركات الإماراتية الرائدة في القطاعات الحيوية.

وترأس الوفد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات.

وقد كان في استقبال الوفد، إسماعيل علي عبد الله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، والعضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع، وعدد من المسؤولين والموظفين.

ةاستعرض فريق ستراتا أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة في قطاع صناعة الطيران على المستوى العالمي، والتي بدورها ساهمت في دعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ومن جانبه، قدم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية شرحاً تعريفياً حول دوره الريادي في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية عالمياً من خلال توفير أدوات تمويلية مبتكرة، تمكّن الشركات الوطنية من الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.

ومن جانبه، قال محمد سيف السويدي: تأتي زيارتنا لشركة «ستراتا للتصنيع» في إطار التزامنا المستمر بدعم الشركات الوطنية التي تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تمثل إنجازات هذه الشركات ومساهماتها في تطوير الصناعات الوطنية خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.

وأشاد السويدي، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه شركة ستراتا، واعتمادها على أحدث المعدات والتقنيات المبتكرة في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات، باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ساهم في تعزيز كفاءة عمليات التصنيع، وفقاً للمعايير العالمية.

وأضاف أن شركة ستراتا تمثل نموذجاً رائداً للشركات الوطنية التي استطاعت أن ترسّخ مكانتها في الأسواق العالمية، حيث سنعمل مع الشركة على استكشاف المزيد من فرص التعاون التي تدعم تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة.

من جهته، رحّب إسماعيل علي عبد الله بوفد مكتب أبوظبي للصادرات، مشيداً بجهود المكتب المحفزة لمزيد من التعاون الاستراتيجي على مستوى الشركات الوطنية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما ينعكس أثره على تعزيز جودة وتنافسية قطاع الصناعة والتصنيع المتقدم على وجه الخصوص، التزاماً باستراتيجية التنويع الاقتصادي، وإثراءً لشعار (صنع في الإمارات).

وأضاف أن مكتب أبوظبي للصادرات، يبذل جهوداً كبيرة في دعم الشركات الوطنية والمشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً وصناعياً عالمياً.

وخلال الزيارة، قام فريق شركة ستراتا للتصنيع بتنظيم جولة ميدانية لوفد مكتب أبوظبي للصادرات، وإطلاعهم على عملية إنتاج أجزاء هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة والمتطورة، والتعرف على الكفاءات والكوادر الوطنية الذين يمتلكون المهارات والخبرات الكبيرة في هذا المجال، ويشكلون غالبية الموظفين في ستراتا بنسبة توطين تصل إلى 67%، والذين يشغلون مختلف المواقع المهنية الإدارية والتقنية والهندسية والفنية على حد سواء، ويجسّدون بدورهم الريادي، مساهمة نوعية ومؤثرة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً متكاملاً لصناعة الطيران.