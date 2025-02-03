«جواهر الإمارات» يختتم فعالياته بحضور 7 آلاف زائر



الشارقة (الاتحاد)

اختتمت أمس فعاليات النسخة السادسة من معرض «جواهر الإمارات» الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دورة استثنائية استقطبت على مدار 5 أيام أكثر من 7 آلاف زائر بزيادة بلغت 40% مقارنة بنسخة العام الماضي وحظيت بمشاركة 160 عارضاً وأكثر من 500 علامة تجارية شملت أشهر العلامات المحلية والعالمية في الألماس والذهب والفضة والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات إلى جانب نخبة من المصممين الإماراتيين.

وسجل المصممون الإماراتيون المشاركيون ضمن منصة «صاغة الإمارات» حضوراً متألقاً حيث حرصوا على إطلاق مجموعاتهم الجديدة في المعرض، فيما قدمت الشركات المشاركة من دول مثل الإمارات وقطر والسعودية ولبنان وسنغافورة وتايلاند وروسيا وتركيا وباكستان والهند وإيطاليا عرضاً لأحدث خطوط واتجاهات الذهب وأرقى تصاميم الساعات والألماس والأحجار الكريمة.

وشكل معرض لآلئ الشارقة الذي جاء تحت مظلة منصة صاغة الإمارات بالتعاون مع شركة لآلئ السويدي إضافة نوعية للحدث.

كما شهد المعرض عقد جلسة نقاشية استعرض من خلالها خبراء ومختصون تاريخ اللؤلؤ في سواحل الإمارات وارتباطه بتراث الغوص في البيئة البحرية الإماراتية.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن ما شهده معرض جواهر الإمارات في نسخته السادسة من حضور لافت من الزوار ومشاركة واسعة لعدد من العارضين المحليين والدوليين ونخبة من المصممين الإماراتيين يعكس الاهتمام المتزايد بالمعرض وتنامي مكانته على خارطة الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة المجوهرات، مشيراً إلى أهمية الحدث في دعم وتعزيز استدامة قطاع الذهب والمجوهرات سواء على صعيد تمكين الشركات المحلية من الترويج لأحدث مشغولاتها وتصاميمها من الذهب والأحجار الكريمة وبالتالي تعزيز نسبة مبيعاتهم أو على صعيد إتاحة الفرصة للمصممين الإماراتيين لتنمية مهاراتهم الحرفية عبر تبادل الخبرات والتجارب مع الشركات المشاركة إلى جانب إبراز إبداعاتهم الفريدة التي تعكس براعتهم الفنية والاهتمام الكبير بالتراث المحلي من خلال تصاميم مجوهراتهم الذهبية والألماسية.