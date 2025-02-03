طائرة A380 من «الاتحاد للطيران» تصل إلى سنغافورة

أبوظبي (الاتحاد)

هبطت طائرة A380 التابعة لـ«الاتحاد للطيران»، في مطار شانغي يوم الأحد 2 فبراير، لتكون المرة الأولى التي تصل فيها الطائرة العملاقة إلى سنغافورة، لتعزيز تجربة السفر بين دولة الإمارات وسنغافورة، مركز القوة الآسيوية.

وتقدّم طائرة إيرباص A380، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم، خدمات «الاتحاد للطيران» الشهيرة على متن الطائرة على مسار سنغافورة، بما في ذلك مقصورة الإيوان - الجناح الوحيد المكوّن من ثلاث غرف في السماء في العالم، كما يضم الطابق العلوي من الطائرة صالة المجلس الحصرية لضيوف الدرجة الأولى ودرجة الأعمال.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في «الاتحاد للطيران»: «كونها مدينة حيوية وديناميكية، ستكون سنغافورة دوماً وجهة أساسية على شبكتنا العالمية، ويعزّز قرار نشر طائرتنا الشهيرة من طراز A30 على هذا المسار خدماتنا للسفر بين أبوظبي وسنغافورة، ويركّز على عزمنا في تقديم تجارب تتخطى تجارب السفر المذهلة على شبكة الاتحاد العالمية المتنامية.

وأضاف: يعكس نشر الطائرة العملاقة على خط سنغافورة، إلى جانب خططنا بالتوسع في شبكتنا العالمية، بما في ذلك زيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الأساسية، نمونا المستمر في آسيا، والطلب المتزايد على السفر من وإلى سنغافورة».