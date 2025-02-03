«الاتحاد لائتمان الصادرات» تنضم إلى منصة «اعرف عميلك»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، انضمامها إلى منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» (KYC) القائمة على تقنية «البلوك تشين».

وتعد المنصة مبادرةً تقودها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وتهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز امتثال الشركات لمعايير «اعرف عميلك».

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «نفخر بكوننا شركة ائتمان الصادرات الأولى التي تنضم إلى منصة تبادل بيانات العملاء (اعرف عميلك) في دولة الإمارات، إذ تمثل هذه الخطوة نقلةً نوعية؛ نظراً لكفاءة هذه المنظومة في تحسين عمليات التحقُّق من هوية العملاء، وتوحيد إجراءاتها بالاعتماد على تقنية (البلوك تشين)».

ومن جانبه، قال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يسرنا الترحيب بشركة الاتحاد لائتمان الصادرات كأول مؤسسة تأمينية تنضم إلى منصة (اعرف عميلك) القائمة على تقنية (البلوك تشين)».