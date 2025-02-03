مطار زايد الدولي يتصدر مطارات المنطقة في نمو السعة المقعدية

رشا طبيلة (أبوظبي)

تصدر مطار زايد الدولي مطارات المنطقة بنمو السعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران في فبراير ليسجل نمواً بنحو 11% مقارنة بفبراير الماضي، بحسب تقديرات بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأشارت المؤسسة في بياناتها لشهر فبراير أن مطار زايد الدولي سجل 1.41 مليون مقعد في فبراير الجاري، مقارنة مع 1.27 مليون مقعد في فبراير الماضي، ليحقق المرتبة الخامسة، إقليمياً، بإجمالي السعة المقعدية في فبراير.

وتتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط بالسعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران الدولية في فبراير الجاري بتسجيلها نحو 7 ملايين مقعد بنمو 3.2%، مقارنة مع 6.8 مليون مقعد في فبراير الماضي، بحسب تقديرات المؤسسة، وتسجل منطقة الشرق الأوسط إجمالي 20.8 مليون مقعد بالسعة المقعدية لشهر فبراير الجاري.

وخلال نوفمبر الماضي، توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر مع نهاية العام 2024، مقارنة بـ 134 مليوناً في العام 2023.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، إقليمياً، بإجمالي السعة المقعدية بعد الإمارات، بواقع 6.3 مليون مقعد، يليها قطر بواقع 2.41 مليون معقد، ثم إيران، بواقع 1.2 مليون مقعد، يليها الكويت 822.9 ألف مقعد، ثم عُمان 713.7 ألف مقعد، ثم البحرين 498.4 ألف مقعد، ثم الأردن، بواقع 455.8 ألف مقعد، ثم العراق 364.3 ألف مقعد.

وتفصيلاً حول السعة المقعدية لمطارات المنطقة، تصدر مطار دبي الدولي مطارات المنطقة بالسعة المقعدية لفبراير الجاري ليسجل 4.78 مليون مقعد، يليه مطار جدة الدولي، بواقع 2.45 مليون مقعد، ثم مطار الدوحة الدولي، بواقع 2.41 مليون مقعد، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بواقع 1.74 مليون مقعد، ثم مطار زايد الدولي بأبوظبي، بواقع 1.4 مليون مقعد، ثم مطار الكويت، بواقع 822.9 ألف مقعد، ثم مطار الشارقة الدولي، بواقع 711.8 ألف مقعد.



مكانة دولية

من الإنجازات المتعلقة بمكانة مطار زايد الدولي على الصعيد الدولي، حصد المطار جائزة ثالث أفضل مبنى مطار جديد للمسافرين بالعالم في 2024 ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2024، وفاز مطار زايد الدولي بجائزة أفضل مطار في العالم من حيث تجربة المسافرين القادمين، وذلك بعد إعلان مجلس المطارات العالمي جوائز جودة خدمات لعام 2023، وحل مطار زايد الدولي في المرتبة السادسة عالمياً، بين المطارات الأكثر دقة في مواعيد مغادرة، ووصول الطائرات لبوابات المطار، وذلك ضمن السعي الحثيث والمتواصل لتحقيق أفضل النتائج العالمية على الصعد كافة، بحسب تقرير وكالة سيريوم لشهر يونيو 2024.

بحسب آخر بيانات لمطارات أبوظبي، فإن إجمالي عدد المسافرين في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بلغ 21.7 مليون مسافر، بزيادة قدرها %31.2 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت استقبال 16.5 مليون مسافر.