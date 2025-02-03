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اقتصاد

تعاون بين «دييز» و«أراضي دبي» لدعم الشركات في قطاع تكنولوجيا العقارات

تعاون بين «دييز» و«أراضي دبي» لدعم الشركات في قطاع تكنولوجيا العقارات
3 فبراير 2025 22:38

دبي (الاتحاد)
عقدت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» مع «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» شراكة تستهدف دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا العقارات (Proptech)، بهدف تعزيز بيئة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي والأعمال في إمارة دبي والمساهمة في نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمبتكرة في هذا القطاع.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار»، التي تركّز من خلال أحد محاورها الأربعة «مدن المستقبل» على تطوير تطبيقات متنوعة في مجالات تكنولوجيا العقارات، والتنقل الذكي، وإدارة حركة المرور، وشبكات النقل الذكية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصّصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة «دييز».
وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن توفير بيئة داعمة وجاذبة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المبتكرة في مختلف قطاعات التكنولوجيا الصاعدة بقوة، هو التزام في منهج عمل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وفي شراكاتها الاستراتيجية كذلك.
وقال الزرعوني: «دبي وجهة عالمية للمشاريع الناشئة والمبتكرة والأفكار الواعدة في تخصّصات التكنولوجيا، ونتطلع من خلال تعاوننا مع جهات فاعلة ومؤثرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الجاهز للمستقبل في دبي، كدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى تعزيز هذه المكانة العالمية للإمارة في استقطاب ريادة الأعمال التكنولوجية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل ما تحتاج إليه بما يدعم مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033 وفق أجندة دبي الاقتصادية D33».
بدوره، قال المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يعدّ دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا العقارات أمراً بالغ الأهمية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير القطاعات الحيوية في إمارة دبي، ومن خلال هذه الشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، نواصل حرصنا على توفير بيئة مناسبة تشجع على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وغيرها في القطاع العقاري، مع تسهيل تأسيس الشركات وتوفير الدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما ينسجم مع مبادرة «ريس للابتكار العقاري» التي أطلقناها في وقت سابق في إطار الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في جعل الإمارة مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات.
وأضاف: نسعى إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في الابتكار العقاري بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وتحديداً توفير منظومة متكاملة قائمة على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطوّرة».
وتشمل مجالات التعاون الثنائي تصميم وتنفيذ برامج مشتركة، لاسيما في تكنولوجيا العقارات، حيث سيعمل الجانبان معاً على طرح برامج تدعم تبني التقنيات الحديثة داخل الشركات الناشئة وتشجع استخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، كما سيخصّص الطرفان المبادرات التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

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