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اقتصاد

المجلس الاستشاري وغرفة الشارقة يبحثان تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة

المجلس الاستشاري وغرفة الشارقة يبحثان تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة
3 فبراير 2025 22:40

 
الشارقة (الاتحاد)
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، لبحث سُبل تطوير القطاع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.
جاء الاجتماع في إطار اختصاصات الغرفة، وسعيها المستمر لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، كما يمثل جزءاً من جهود اللجنة في متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وتركّزت المناقشات على ضرورة تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون التجاري لتنمية الفرص الاستثمارية مع مختلف الدور، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات الاقتصادية التي تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب المزيد من المستثمرين، ورفع كفاءة بيئة الأعمال المحلية لتكون أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وجرى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، مع اقتراح حلول مبتكرة تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأكد عبدالله سلطان العويس خلال الاجتماع على التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمواصلة دعم المبادرات، التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية عالمية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية، ستعمل على تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح راشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن الاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة يأتي في إطار حرص اللجنة على دعم بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن اللقاء كان فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على اقتراح حلول مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز التنافسية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الشارقة تمتلك بيئة استثمارية متطورة تدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن اللجنة مستمرة في متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، مشدداً على أهمية التعاون المشترك في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

 

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