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اقتصاد

4.55 مليار درهم أرباح "بروج" في 2024

4.55 مليار درهم أرباح "بروج" في 2024
4 فبراير 2025 15:32

سجلت شركة "بروج بي إل سي" ارتفاعاً بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي أرباحها للعام 2024 ليصل إلى 4.55 مليار درهم "1.24 مليار دولار" مدعوماً بأحجام إنتاج ومبيعات قياسية.
وشهدت "بروج" نمواً مستمراً وارتفاعاً ملموساً في مستويات الأداء مرسخةً مكانتها الرائدة في هذا القطاع الصناعي ، مستندةً إلى معدلات إنتاج عالية، وشبكة تسويق دولية قوية، واستخدامها لأحدث أدوات وحلول التكنولوجيا المتقدمة ذات المستوى العالمي لابتكار وتوفير المنتجات اللازمة لتلبية متطلبات واحتياجات العملاء المتزايدة.
واستمرت "بروج" في التركيز على تحقيق نسب أرباح متميزة قياساً إلى نظيراتها من الشركات العالمية المنافسة في القطاع، وذلك من خلال تحقيقها هامشاً ربحياً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% لعام 2024.
كما ارتفعت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 9.10 مليار درهم "2.48 مليار دولار" مدفوعة بارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 4% إلى 22.13 مليار درهم "6 مليارات دولار".
وسجلت الشركة من خلال أدائها التشغيلي، إنتاجاً قياسياً بلغ 5.2 مليون طن، مدفوعاً بمعدلات استخدام استثنائية للبولي إيثيلين بلغت 110% و98% للبولي بروبيلين.

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كما وصلت أحجام مبيعات الشركة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 5.3 مليون طن ، مدعومةً بالمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها في الأسواق عالية النمو في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا ، إضافة إلى علاقات الشركة القوية مع العملاء من خلال شبكتها الدولية التي تضم 14 مكتباً للمبيعات والتسويق.
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": إن الشركة حققت نمواً كبيراً في العوائد في عام 2024 مع حفاظها على معدل ربح قوي على الرغم من التحديات التي شهدها قطاع البتروكيماويات العالمي. 
وأضاف أن هذه النتائج تساهم في ترسيخ مكانة "بروج" المالية والتشغيلية مشيراً إلى أن مشروع التوسعة الاستراتيجي بروج 4 سيعمل على زيادة حجم إنتاج الشركة بنحو الثلث بما يعزز قدراتها الابتكارية، ويقود إلى زيادة نمو المبيعات في الأسواق الرئيسية. 
وأشار إلى أن "بروج" تقوم بتنفيذ برنامج شامل في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث يساهم بالفعل في تعزيز الإنتاجية ويساعد أيضا على إعادة صياغة عملياتنا التشغيلية في السنوات القادمة. 
وقال السويدي: إن "بروج" تعتزم الحفاظ على توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم "1.3 مليار دولار" للسنة المالية 2025 وهو ما يمثل عائداً حالياً على توزيعات الأرباح بنسبة 6.3%.

المصدر: وام
بروج
الأرباح
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