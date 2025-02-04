صافي ربح «ملتيبلاي» يتجاوز المليار درهم و56% نمو الإيرادات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لعام 2024، محققة صافي أرباح باستثناء التغييرات في القيمة العادلة بقيمة 1.04 مليار درهم، وارتفعت إيرادات المجموعة 56% على أساس سنوي، متجاوزة حاجز ملياري درهم، ومدفوعة بنمو عضوي مزدوج الرقم عبر جميع القطاعات الرأسية (+10% على أساس سنوي)، والتأثير الكامل خلال العام لشركة «ميديا 247» التي تم الاستحواذ عليها في يوليو 2023، بالإضافة إلى دمج كل من «باك لايت ميديا» و«ذا جرومينج كومباني هولدينج» و«إكسلنس بريمير للاستثمار» في العمليات المالية للمجموعة. وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستوى قوي عند 47%، ما يعكس التغير في مزيج الإيرادات داخل قطاع الاعلام، بالإضافة إلى دمج «إكسلنس بريمير للاستثمار» ضمن قطاع التنقل. كما أسهمت عوائد الاستثمارات ومصادر الدخل الأخرى، بما في ذلك دخل الأرباح، بأكثر من مليار درهم في صافي الأرباح.

ووفقاً لنتائج الأعمال السنوية، حققت «ملتیبلاي»، أداء تشغيلياً قوياً، مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى 1.9 مليار درهم. وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن هذا الأداء القوي جاء مدعوماً بتركيز المجموعة الاستراتيجي على بناء الخبرة في القطاعات، من خلال عمليات استحواذ ناجحة أتمت بنجاح استكمال ثلاث عمليات استحواذ في عام 2024، إلى جانب تحقيق نمو عضوي عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع مصادر الإيرادات، منوهة بأنه رغم تأثير تقلبات السوق على صافي الأرباح المُعلن عنها، بما في ذلك التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة، فإن الركائز الأساسية لأعمالها لا تزال متينة ومستقرة، محققة نمواً مزدوج الرقم.

وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة «ملتيبلاي» على قوتها برصيد نقدي ونقد مكافئ قدره مليارا درهم، وسيولة إضافية تصل إلى 4 مليارات درهم متاحة للاستثمارات والنمو المستقبلي، في مؤشر واضح على متانة الوضع المالي المستقر للمجموعة ومرونتها المالية الجيدة، واتباعها لاستراتيجية منظمة ومنضبطة في كيفية تخصيص مواردها المالية، ما يساعدها على التكيف مع التغيرات في السوق وتحقيق أهدافها الاستثمارية، وتجلى هذا النهج في استثمار نحو مليار درهم في عام 2024 في ثلاث عمليات استحواذ استراتيجية تتماشى مع خطط النمو الطموحة في قطاعات أعمال المجموعة. وتركز المجموعة في محفظتها التشغيلية الأساسية على تعزيز التكامل، وتحقيق التآزر بين الشركات ضمن كل قطاع، مع التركيز على تسريع التحول الرقمي، وتحسين الكفاءات التشغيلية.

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتیبلاي، إن عام 2024 شكّل محطة مهمة في مسيرة النمو والتوسع الاستراتيجي للمجموعة، حيث واصلنا تسريع وتيرة نمو أعمالنا، وحققنا نمواً مزدوج الرقم في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، باستثناء تغييرات القيمة العادلة، الأمر الذي عزز من حضورنا الفاعل في المشهد الاستثماري. وأضاف:«وبينما نوظف أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، فإننا سنواصل التركيز على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم الاستفادة منها»، معلناً أن «ملتيبلاي»، ستواصل خلال عام 2025 وما بعده ترسيخ نهجها الاستثماري القائم على القيمة لتحقيق أفضل العوائد، وتعزيز القيمة المستدامة طويلة الأمد لاقتصاد أبوظبي، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للشركة العالمية القابضة.

ومن جهتها، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»: إن الأداء القوي للمجموعة، مدعوماً بالمؤشرات الرئيسة والاستحواذات الثلاثة التي أُنجزت خلال عام 2024، عززا من مكانة المجوعة الرائدة في قطاعات التنقل، والإعلام، والجمال. وأكدت أن 2024 كان عاماً بارزاً على صعيد تعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث نجحنا في تحقيق مكاسب تشغيلية بقيمة 50 مليون درهم. وأشارت إلى أن الميزانية العمومية جاءت بالقوة والكفاءة المالية، مع أكثر من ملياري درهم في شكل سيولة نقدية وما يعادلها، إلى جانب قدرة استثمارية تصل إلى 4 مليارات درهم لدعم النمو المستقبلي، مؤكدة التزام المجموعة بمواصلة توظيف حلول الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق حضورها العالمي لترسيخ مكانتها شركة قادرة على مواكبة تطورات المستقبل، وتحقيق النمو والنجاح في بيئته المتغيرة.