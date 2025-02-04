«مطاحن العين» تطور منشأة حديثة لتخزين ومعالجة الحبوب في ميناء خليفة



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع مطاحن العين، إحدى شركات مجموعة الهزاع الاستثمارية، لتطوير منشأة حديثة لتخزين ومعالجة الحبوب في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، مما يعزز قدرات الميناء ويرسخ مكانته كمركز رئيسي للتجارة ومعالجة الأغذية في المنطقة.

ومن المقرر أن تبلغ مساحة المنشأة 50 ألف متر مربع، وستتمتع بطاقة تخزين تصل إلى نحو 300 ألف طن متري، ومن المتوقع أن تبدأ العمل بعد عامين ونصف من بدء أعمال البناء.

وستوفر المساحة المخصصة لمطاحن العين، والتي تقع في موقع استراتيجي داخل ميناء خليفة، إمكانية الوصول المباشر إلى أرصفة المياه العميقة ومرافق الموانئ عالمية المستوى في ميناء خليفة. ومن المقرر أن تعزز هذه المنشأة من كفاءة وقدرة تخزين الحبوب ومناولتها، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الحبوب عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: نرحب بمطاحن العين في ميناء خليفة وبهذه الشراكة طويلة الأمد، حيث تعكس هذه الاتفاقية الأهمية الاستراتيجية لميناء خليفة كمركز تجاري حيوي، ليس فقط لدولة الإمارات بل للمنطقة بأكملها، وستعمل منشأة تخزين ومعالجة الحبوب تتيح الوصول السلس إلى الأسواق العالمية.

وقال جمال الهزاع، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهزاع الاستثمارية: تجسد هذه الشراكة رؤيتنا في دمج خبراتنا الطويلة في الصناعات الغذائية مع القدرات الاستثنائية التي تتمتع بها موانئ أبوظبي في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

ومن جانبه، قال عبدالله الهزاع، الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن العين: إن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة للإبداع والتميز، ويساهم في توطين الصناعة ودعم تطلعاتنا الوطنية للمستقبل. ونحن نعرب عن خالص امتناننا لكل من أسهم في نجاح هذا التعاون، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المثمرة في المستقبل.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المنشأة في دعم مبادرات الأمن الغذائي وفي النمو الاقتصادي للمنطقة من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأنشطة التجارية.