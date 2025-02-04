"الاتحادية للضرائب" تدعو للاستفادة من فترة السماح وتحديث السجلات الضريبية قبل نهاية مارس

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المسجلين المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لا يتم فرض غرامات إدارية خلالها لعدم قيام المُسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي، مُشيرة إلى أن القرار يُساهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، والتشجيع على الوفاء بالتزاماتها الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن القرار أتاح للمُسجَّلين القيام بتعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي خلال الفترة من الأول من يناير 2024 إلى 31 مارس 2025، دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامهم بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.

ونوهت إلى أنه في حال تم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح، فسوف يتم إلغاء تلك الغرامات تلقائياً دون الحاجة للتواصل مع الهيئة.



وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة بشأن الإجراءات الضريبية، يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال 20 يوم عمل بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لديها، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.

ودعت المعنيين للاطلاع على التوضيح الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية وذلك من خلال خدمة "التوضيحات العامة" المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة التي من خلالها تتم إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بدقة وكفاءة.