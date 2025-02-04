13.78 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تفاعلت أسواق الأسهم المحلية مع نتائج الأعمال والأخبار الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة، خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتتمكن مؤشرات الأسواق من الإغلاق في المنطقة الخضراء، وتقلل من تأثرها بانخفاضات البورصات العالمية.

وربحت القيمة السوقية أمس أكثر من 13.78 مليار درهم، موزعة بواقع 9.78 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي، ونحو 4 مليارات درهم مكاسب أسهم دبي، ولتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق العاصمة إلى 2.992 تريليون درهم، وتبلغ القيمة السوقية لأسهم دبي 907.97 مليار درهم.

وإلى ذلك شهدت الأسواق تداولات نشطة نسبياً على الأسهم القيادية التي لم تفصح عن نتائج أعمالها حتى الآن استباقاً لنمو متوقع في الأرباح ومن ثم التوزيعات، ولتنجح الأسواق المحلية في اجتذاب سيولة إجمالية قاربت 1.77 مليار درهم عبر تداول 553.82 مليون سهم خلال 36 ألفاً و984 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 8.67 نقطة وبنسبة 0.09% عند مستوى 9584.51 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.11 مليار درهم، شملت ما يزيد على 248.19 مليون سهم عبر 22267 صفقة. وارتفعت أسهم 37 شركة أمس، وانخفضت أسهم 34 شركة، وبقيت أسهم 13 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «الدار العقارية» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 144.93 مليون درهم، وتلاه سهم «اتصالات من إي آند» بقيمة 110.33 مليون درهم، وجاء سهم «بروج» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 20.69 مليون سهم، وتلاه سهم «الدار العقارية» بتداول 18.52 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 17.18 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» بنسبة 12.77% ليغلق عند 2.03 درهم، وتلاه «شيميرا ستاندرد آند بورز- الصين» بنسبة 5.5% ليغلق عند 4.22 درهم، ثم «إيبيكس للاستثمار» بنسبة 4.27% ليغلق عند 4.39 درهم. وفي المقابل تصدرت «أبوظبي الوطنية للتكافل» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9% ليغلق عند 4.73 درهم.



سوق دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 36.32 نقطة وبنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 23 شركة، مقابل انخفاض أسهم 20 شركة وثبات أسهم 8 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 650.571 مليون درهم، بعد التعامل على 205.63 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14717 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 205.14 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 43.63 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس «طلبات» بنسبة 3.54% ليغلق عند 1.46 درهم. وفي المقابل تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً «الوطنية الدولية القابضة» بنسبة 10% ليغلق عند 2.79 درهم.



مشتريات الأجانب

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 305.84 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 339.49 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 33.65 مليون درهم كمحصلة «بيع». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 25.14 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 406.52 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 431.67 مليون درهم.