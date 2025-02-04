«الطيران المدني» تعلن انضمام 33 شريكاً لـ «ندوة الإيكاو» و«السوق العالمي للطيران المستدام»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انضمام 33 شريكاً رئيسياً للنسخة الرابعة من ندوة «الإيكاو» العالمية لدعم التنفيذ 2025، والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام، التي ستعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري.

وسيشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 مختص في قطاع الطيران من 193 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول مستقبل الطيران المستدام، وكذلك ابتكار الحلول العملية لدعم التحولات البيئية في صناعة الطيران. ويتضمن الحدث عدداً من الجلسات النقاشية والمنتديات التي تجمع ممثلين من الحكومة، والصناعات الجوية، والمنظمات الإقليمية والدولية، والشركات العالمية، ومؤسسات التمويل، وشركات الطاقة، فضلاً عن مشاركة قادة الفكر من مختلف التخصصات.

ويركز الحدث على محورين رئيسيين هما، الحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجهود التحول نحو الاستدامة في قطاع الطيران.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن عدد الشركاء الداعمين لهذا الحدث يعكس أهميته في إحداث خطوات فارقة في الجهود الدولية نحو منظومة طيران أكثر استدامة، مشيراً إلى أن الندوة تعد حدثاً رئيسياً على أجندة منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، حيث تناقش المبادرات الرامية إلى تعزيز منظومة طيران أكثر أماناً وسلامة واستدامة.

وأضاف السويدي أن استضافة الإمارات لهذا الحدث تحمل أهمية خاصة، لاسيما مع إطلاق النسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام، الذي يهدف إلى توحيد الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطيران، لافتاً إلى أن القطاع بحاجة إلى تطوير حلول مبتكرة تعزز من كفاءة صناعة الطيران وتقلل من آثارها البيئية.