%30 نمو في صافي أرباح البنك العربي المتحد خلال 2024



الشارقة (الاتحاد)

سجل البنك العربي المتحد للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 أرباحاً صافية (قبل الضرائب) قدرها 331 مليون درهم مقارنة بـ 255 مليون درهم للعام 2023 مما يمثل زيادة بنسبة 30%.

ويأتي هذا النمو نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي وقوة الاستردادات التي أدت إلى انخفاض صافي رسوم انخفاض القيمة.

وارتفع الدخل التشغيلي في السنة المالية 2024 إلى 606 ملايين درهم بزيادة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على قوته مع عمليات الاكتتاب الجديدة في الأصول عالية الجودة.

وحقق إجمالي الأصول نمواً بنسبة 22% في السنة المالية 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 21.5 مليار درهم مدفوعًا بالنمو القوي في القروض والتمويل الإسلامي، والذي ارتفع بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وواصل البنك التركيز على تنمية أعماله الأساسية وإيراداته عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزانة والأسواق المالية، مع التحول نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة يقدم حلولاً وقدرات رقمية، ما يجعله الشريك المصرفي المفضل بين عملائه الرئيسيين.

ويعكس ملف السيولة القوي أيضًا نسبة السلف إلى الموارد المستقرة بنسبة 76% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 17%، وكلاهما أعلى من الحدود التنظيمية.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: فخورون بالأداء المالي الذي حققه البنك العربي المتحد خلال العام 2024 ما يعكس الأداء المميز للبنك، ونجاح استراتيجية النمو وقوة نموذج أعمالنا الأساسية، كما يؤكد التزامنا الثابت بتقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين، ومواصلة تركيزنا على الرقمنة والابتكار يعيد تشكيل ملامح مستقبل الخدمات المصرفية، ما يحسن من قدراتنا الرقمية وتفوق عملياتنا التشغيلية ويدفع التطوير المستمر في الكفاءة وتقديم قيمة مضافة للعملاء.

وأضاف: بينما نمضي قدمًا نحو المستقبل سنواصل تقديم تجربة مصرفية مميزة، والمساهمة في دعم نمو وازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة معرباً عن تقديره لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم الثابت وأدائهم الاستثنائي، والذي كان له دور أساسي في تحقيق نجاحات البنك.

من جانبه قال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: تعكس إنجازاتنا في 2024 التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتؤكد التزامنا بنهجنا الذي يرتكز على خدمة العملاء والتنفيذ الناجح لنموذج النمو المستدام، حيث لعبت استراتيجيتنا وإدارتنا التشغيلية الفعالة دورًا محوريًا في تحقيق النمو الذي شمل مختلف قطاعات الأعمال.