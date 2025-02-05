15% نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في دولة الإمارات خلال عام 2024 بنسبة 15% ليبلغ 13.3 طن مقارنة بنحو 11.5 طن في عام 2023، وجاء ذلك مع زيادة في الطلب خلال الربع الرابع من عام 2024 إلى 3.4 طن مقابل 3.1 طن في الربع الرابع من 2023 بنسبة نمو بلغت 10%. وأشار التقرير تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية، في دولة الإمارات خلال عام 2024 بنسبة 13% ليبلغ 34.7 طن مقارنة بنحو 39.7 طن في عام 2023، وجاء ذلك مع تراجع الطلب خلال الربع الرابع من عام 2024 إلى 8.8 طن مقابل 10.3 طن في الربع الرابع من 2023 بنسبة تراجع بلغت 14%، مرجعاً ذلك إلى مزيج من ارتفاع سعر الذهب، وخفض الرسوم الجمركية على واردات الذهب الهندية في الربع الثالث، ما أثر على الطلب على الشراء بين السياح الهنود في الإمارات، لأنه قلّل من الميزة السعرية لشراء الذهب في الخارج بدلاً من الداخل، لافتاً إلى تحسن الطلب على الاستثمار في الذهب في الإمارات، مقارنة بمستويات العام السابق، حيث انجذب المستثمرون إلى أداء وأسعار الذهب في عام 2024.