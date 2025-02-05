«موديز» تؤكد تصنيف «الدار» عند «Baa1» مع نظرة مستقبلية مستقرة



حسونة الطيب (أبوظبي)

أكدت وكالة موديز تصنيفها الائتماني طويل الأجل لشركة الدار العقارية عند درجة (Baa1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويؤكد هذا التصنيف، المكانة السوقية القوية التي تحتلها الشركة في أبوظبي والدخل المستمر الذي تجنيه من استثماراتها العقارية.

ويقول عزيز السامرائي، مساعد نائب رئيس وكالة موديز ومحلل التصنيفات: «يعكس تأكيد التصنيف، توقعاتنا باحتفاظ الدار على ملف ائتماني قوي، بجانب امتلاكها لسيولة راسخة، حتى العام 2026، في الوقت الذي تمضي في التوسع العقاري أو من خلال الاستحواذ على الأصول الممولة عبر الدين».