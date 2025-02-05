54.7 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وهونغ كونغ حتى نوفمبر 2024

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية بين دولة الإمارات، وهونغ كونغ أكثر من 14.8 مليار دولار (54.7 مليار درهم)، حتى نوفمبر 2024.

وتمثل الإمارات سوق التصدير الرئيسي الـ6 لهونغ كونغ، بقيمة تصدير إجمالية قدرها 11.2 مليار دولار، فيما جاءت في المرتبة الـ17 كأكبر وجهة للاستيراد بقيمة استيراد تزيد على 3.5 مليار دولار، بحسب ما أكد دانيال لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ»، في دبي، أعلن خلاله عن تنظيم أربعة معارض تكنولوجية رئيسية في أبريل 2025 في هونغ كونغ، والتي من شأنها أن توفّر للشركات الإماراتية وصولاً مباشراً إلى الاتجاهات العالمية الناشئة والمشترين الدوليين. حيث ستكون هذه المعارض بمثابة منصات رئيسية للتجار والموردين في الإمارات العربية المتحدة لتوسيع أعمالهم في أسواق جديدة، واستكشاف أحدث الابتكارات.

وقال لام: «تتمتع دولة الإمارات وهونغ كونغ بعلاقات تجارية قوية وديناميكية تغطي مختلف القطاعات. وإنه لمن دواعي فخرنا أن تكون دولة الإمارات واحدة من أقوى شركائنا التجاريين، حيث إننا نؤمن بأن هذه الروابط بين الجانبين ستصبح أكثر رسوخاً وقوة في المستقبل. ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات القائمة في دولة الإمارات ومساعدتها على استكشاف فرص الأعمال والدخول إلى الأسواق العالمية من خلال المعارض التي ينظمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ».

وأضاف: «نظمنا خلال العامين 2023 و2024 أكثر من 30 حدثاً رئيسياً، استقطبت ما يزيد على 28,880 عارضاً وأكثر من 511,100 مشترِ ومشارك فعلي من هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني وحول العالم. وستوفر هذه المعارض فرصاً للشركات الإماراتية على نحو يتيح لها التواصل مع الموردين العالميين، واستكشاف أحدث التطورات في القطاع، والاستفادة من حلول التوريد الجديدة».