4.3 مليار درهم صفقات معرض «إيكرس» العقاري



الشارقة (الاتحاد)

حقق معرض الشارقة العقاري «إيكرس» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الماضي، صفقات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار درهم، بزيادة تتجاوز الـ 207% مقارنة بنسخة العام الماضي، واستقطب أكثر من 15 ألف زائر، ليرسخ بذلك مكانته كأحد أهم المعارض المتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى الدولة والمنطقة.

وشهد المعرض مشاركة هي الأضخم منذ انطلاقه بأكثر من 110 عارضين من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري المحلية والإقليمية، حيث سجل الحدث انضمام مشاركين جدد للمرة الأولى للمعرض نظراً لمكانته الرائدة وسمعته المتميزة التي نالها على مستوى الدولة والمنطقة، فضلاً عن مشاركة واسعة من الوكلاء والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري، وكذلك شركات الخدمات القانونية والحلول الأمنية والأمن والسلامة، وإدارة المشاريع والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالشأن العقاري.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: حقق معرض الشارقة العقاري إيكرس 2025، إنجازات نوعية هذا العام، حيث سجلت الدائرة صفقات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار درهم خلال فترة المعرض، مما يعكس الحيوية والازدهار الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة والدولة كما بلغ عدد معاملات البيع المبدئية والنهائية التي نفذتها الدائرة خلال أيام المعرض 2505 معاملات، وهو ما يشير إلى الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين بالسوق العقاري المحلي.

وأضاف الشامسي أن القرارات المحفزة التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بما في ذلك تخفيض رسوم التسجيل إلى 50% على المعاملات العقارية للمشاريع المطروحة خلال فترة المعرض، لعبت دوراً كبيراً في تعزيز حجم الصفقات، وزيادة إقبال المستثمرين والمشترين على المعرض، مشيراً إلى أن الدائرة حرصت على التواجد بمنصتين داخل المعرض لتقديم الخدمات اللازمة للمتعاملين والمستثمرين بسرعة وسلاسة، بما في ذلك إجراء المعاملات العقارية والإجابة عن استفسارات الزوار بخصوص الخدمات والتسهيلات المقدمة من الدائرة.

من جانبه أشاد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالنجاح الكبير الذي حققه معرض الشارقة العقاري «ايكرس» في نسخته لعام 2025، ليواصل تعزيز مكانته الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة، ويلعب دوراً متميزاً في تسليط الضوء على الواقع العقاري المزدهر في إمارة الشارقة.