«كهرباء دبي» تعزز الشراكة مع «إيه بي بي» في ابتكارات الطاقة الذكية



دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ماسيميليانو تشيفاليتي، رئيس قطاع الطاقة الذكية في شركة «إيه بي بي»، في اجتماع عقد بمبنى الهيئة الرئيس.

وتمثِّل الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الهيئة و«إيه بي بي»، لدفع عجلة التقدم في مجال الطاقة الذكية، وتعزيز التحول الرقمي والاستدامة في دبي.

تطرَّق اللقاء إلى أوجه وإمكانات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات مختلفة تشمل أتمتة الشبكة الذكية وحلول الصيانة التنبئية، وأنظمة إدارة الطاقة الحديثة، انسجاماً مع جهود الهيئة الراسخة في مجال التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء، لبناء منظومة طاقة ذكية ومتكاملة.

واستعرض معالي سعيد محمد الطاير جهود الهيئة في إرساء البنية التحتية للطاقة والمياه في دبي، وفق أعلى المعايير العالمية في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم خدماتها، وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والكفاءة، لتحقيق سعادة المتعاملين والشركاء وجميع المعنيين.

وأكَّد معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي، وفي إطار جهودها لقيادة التحول نحو الطاقة النظيفة، ملتزمة بتعزيز التعاون العالمي، وتبني حلول الجيل المقبل التي تضمن ريادة دبي في الاستدامة وتطوير البنية التحتية الذكية، وتعمل الهيئة على توظيف التقنيات المتقدمة، وإبرام شراكات عالمية لتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز موثوقية الخدمات ودعم أهداف الاستدامة الطموحة لإمارة دبي.

وسلَّط معاليه الضوء على دور الهيئة المحوري في تعزيز مكانة دبي نموذجاً عالمياً للابتكار في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، مشيراً إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع شركة «إيه بي بي»، موضحاً أن الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي تشكل حجر الأساس لمسيرة الهيئة نحو مستقبل أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة. وتحرص الهيئة على التعاون مع شركات التقنية العالمية الرائدة مثل «إيه بي بي»، لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق رؤية دبي لمدينة مستدامة وذكية مدعومة بحلول الطاقة النظيفة.

ومن جانبه، أكَّد ماسيميليانو تشيفاليتي، التزام شركة «إيه بي بي» الراسخ بدعم المشاريع المبتكرة لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأمد في دبي.

