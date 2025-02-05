«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «المؤسسة الحكومية المبتكرة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن حصولها على شهادة «المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة - بمُستوى مُتقدم وفق تقييم GInI جيني الممنوحة من معهد الابتكار العالمي، وللسنة الثانية على التوالي، وذلك بالتزامن مع انطلاق شهر الابتكار (الإمارات تبتكر 2025).

وجاء ذلك تقديراً للجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز ثقافة الابتكار وتحقيق الريادة في المجال الضريبي عبر تطوير ‏بيئة عمل مرنة ومستدامة تدعم الإبداع والتطوير المستمر.

كما منح معهد الابتكار العالمي اعتماد الابتكار (المستوى الثالث) لثلاثة مشاريع مُتميَّزة للهيئة الاتحادية للضرائب شملت نظام إمارات تاكس المتكامل للتحول الرقمي للعمليات الضريبية، وتطبيق مسكن الذي يُعد من الحلول الرقمية المتطورة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، ومُبادرة موفق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الامتثال الضريبي الذاتي، بما يعكس التزام الهيئة بتبني أحدث الممارسات المُبتكرة في القطاع الضريبي.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تحرص الهيئة على المشاركة الفاعلة في شهر الإمارات للابتكار بمجموعة متنوعة من المبادرات والفعاليات لدعم مسيرة الابتكار الوطنية والمساهمة في تحقيق التنوع المالي المستدام عبر تبني أساليب إبداعية ترتقي بكفاءة النظام الضريبي، وبالشراكة البنّاءة مع كافة فئات المجتمع من خلال زيادة الامتثال الطوعي والوعي الضريبي.

وأضاف أن حصول الهيئة على شهادة المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة، وكذلك حصول ثلاثة من مشاريعها المهمة على اعتماد الابتكار، يُمثل إنجازاً بارزاً في مستهل مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، ويُجسد التزامها المستمر بتبني الابتكار كنهج رئيس في تطوير المنظومة الضريبية، ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجيتها للابتكار الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في تحصيل الإيرادات الضريبية وترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي لدعم الاستدامة المالية، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة للارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة للمُتعاملين، مع تعزيز بيئة مؤسسية تدعم وتُحفّز على الإبداع والابتكار.

