13 مليار دولار أصول دبي لصناعات الطيران



دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، التي أظهرت تسجيل الشركة ارتفاعاً في الأرباح قبل الضرائب بنسبة 45%، لتصل إلى 532.3 مليون دولار، مقارنة مع 366.3 مليون دولار للعام 2023، وزيادة في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 1.42 مليار دولار، مقارنة مع 1.31 مليار دولار.

ووفقاً للنتائج ارتفع إجمالي أصول دبي لصناعات الطيران إلى 13.03 مليار دولار بنهاية 2024 مقارنة مع 12.26 مليار دولار في عام 2023، في حين بلغ صافي القروض والاقتراضات 7.9 مليار دولار مقارنة مع 7.5 مليار دولار، وبلغت السيولة المتاحة 3.78 مليار دولار مقارنة مع 3.06 مليار دولار في 2023.

وأظهرت نتائج العمليات التشغيلية استحواذ الشركة على 83 طائرة خلال 2024 منها 30 طائرة مملوكة و53 طائرة مدارة، في حين بلغ عدد الطائرات المباعة 68 طائرة منها 19 مملوكة و49 مدارة، وبلغ إجمالي اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 233 اتفاقية منها 190 لطائرات مملوكة و43 لطائرات مدارة، مع اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لـ17 طائرة بوينج 737 ماكس مع الخطوط الجوية التركية، وإيستار جيت، وخطوط هاينان الجوية.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: شهدنا في العام 2024 أداء مميزاً حيث اتخذت الشركة خطوات مهمة من خلال استحواذها على 83 طائرة مملوكة ومدارة، ما أدى إلى رفع الإيرادات بنسبة 9% وزيادة الأرباح قبل الضرائب بنسبة 45%، وقد مكننا هذا من تحقيق نتائج قوية في هامش الربح قبل الضريبة والعائد على حقوق الملكية. وتعتبر ميزانيتنا العمومية اليوم أقوى من أي وقت مضى، ولا تزال مقاييسنا لكفاية رأس المال والسيولة والتمويل ضمن النطاقات المحددة، وهو ما انعكس في إجراءات التصنيف التي اتخذتها كل من وكالتي موديز وفيتش خلال العام".