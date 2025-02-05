7 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية



حسام عبدالنبي (أبوظبي)



واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها، اليوم، لليوم الثاني على التوالي، محققة زيادة في القيمة السوقية تجاوزت 7 مليارات درهم، موزعة بواقع 3.29 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و3.75 مليار درهم لسوق دبي المالي، ولتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق العاصمة إلى 2.995 تريليون درهم، وتبلغ القيمة السوقية لأسهم دبي 911.73 مليار درهم.

ونجحت الأسواق المحلية في اجتذاب سيولة إجمالية جاوزت 1.78 مليار درهم عبر تداول 455 مليون سهم خلال 37 ألف و292 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع طفيف لم يتجاوز النقطة الواحدة واستقر عند مستوى 9584.85 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.25 مليار درهم، شملت ما يزيد على 285.79 مليون سهم عبر 23920 صفقات. وارتفعت أسهم 42 شركة اليوم، وانخفضت أسهم 29 شركة، وبقيت أسهم 12 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 152.59 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار العقارية» بقيمة 140.33 مليون درهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 96.49 مليون درهم. وجاء سهم «أمريكانا للمطاعم» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 33.12 مليون سهم، وتلاه سهم «إشراق» بتداول 22.71 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 20.36 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «حياة للتأمين» بنسبة 14.95% ليغلق عند 1.23 درهم، وتلاه «صناعات إسمنت الفجيرة» بنسبة 10.43% ليغلق عند 0.328 درهم، ثم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 6% ليغلق عند 4.4 درهم. وفي المقابل تصدرت «شيميرا ستاندر آند بورز - باكستان» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.4% ليغلق عند 8.79 درهم، وتلاه «أي اس جي ستاليونز» بنسبة 1.86% ليغلق عند 9.48 درهم، ثم «ريسبونس بلس القابضة» بنسبة 1.59% ليغلق عند 4.33 درهم.

واستقر المؤشر العام لسوق دبي المالي، اليوم، عند مستوى 5218.93 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض أسهم 28 شركة، وثبات أسهم 7 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 533.13 مليون درهم، بعد التعامل على 169.21 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13372 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 152.66 مليون درهم، مسجلاً تراجع طفيف بنسبة 0.36% ليغلق عند سعر 13.5 درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 66.85 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.38% إلى 13.1 درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 46.49 مليون درهم، رغم انخفاض السهم بنسبة 1.14% ليغلق عند 7.74 درهم، وجاء «بنك الإمارات دبي الوطني» رابعاً بقيمة 44.68 مليون درهم ليغلق مستقراً عند سعر 20.8 درهم. فيما جاء «طلبات» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 13.49 مليون سهم، وتلاه «سلامة» بتداول 12.97 مليون سهم، ثم «دريك آند سكل» بتداول 12.7 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، اليوم، (دبي الإسلامية للتأمين) «أمان» بنسبة 14.8% ليغلق عند 0.442 درهم، و«الإمارات الإسلامي» بنسبة 10% إلى 9.9 درهم، و«الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 8.4% ليغلق عند 4.88 درهم. وفي المقابل، تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً «بنك الإمارات للاستثمار» بنسبة 8% ليغلق عند 92 درهماً، وتلاه «مصرف السلام - السودان» بنسبة 7.9% ليغلق عند 0.705 درهم، ثم «الإسمنت الوطنية» بنسبة 5.44% إلى 2.95 درهم.