466 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي للتأمين»



أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أداءً مالياً مميزاً في عام 2024، مسجلة أرقاماً قياسية في إجمالي إيرادات التأمين، وأعلى صافي أرباح على الإطلاق.

وتوجت الشركة أداءها القوي في مجالي الاكتتاب والاستثمار بأرقام قياسية في صافي الأرباح قبل الضريبة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بلغت 466.4 مليون درهم، بمعدل نمو قدره 16.3% على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة، اعتباراً من 31 ديسمبر 2024، بنسبة 52.9%، مسجلاً 11.8 مليار درهم، في حين سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 20.6% على أساس سنوي.

وتعليقاً على الأداء المالي الإيجابي للشركة، قال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «شكل العام 2024 محطة بارزة أخرى في مسيرة مجموعة «شركة أبوظبي الوطنية للتأمين»، حيث أظهرنا قدرة استثنائية على التكيف رغم التحديات التي واجهت قطاع التأمين في دولة الإمارات، والذي عانى خسائر كبيرة نتيجة التقلبات الجوية الحادة التي عصفت بالبلاد في شهر أبريل. وعلى الرغم من هذه الظروف، واصلنا تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، حيث عززنا حضورنا الإقليمي من خلال استحواذنا على «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني»، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة، ورفع كفاءتنا التشغيلية، وتحقيق التميز في تجربة خدمة العملاء، وذلك انسجاماً مع طموحاتنا في أن نصبح شركة تأمين إقليمية رائدة».

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين:«واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحقيق أداء مالي قوي، خلال عام 2024، مسجلةً مستويات قياسية من حيث الإيرادات وصافي الأرباح، ما يعكس قدرتها على توفير قيمة مستدامة بفضل تنوع منتجاتها وموقعها الاستراتيجي في السوق. ومع استكمال التكامل التشغيلي والمالي لشركتها التابعة في المملكة العربية السعودية، شركة متكاملة للتأمين، تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تعزيز حضورها الإقليمي، وترسيخ مكانتها لاعباً رئيساً ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي».