29.4 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي بنمو 28%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مطارات أبوظبي» تحقيق نموٍّ كبيرٍ في نتائجها لعام 2024، حيث سجَّلت الشركة مرور 29.4 مليون مسافر عبر مطاراتها بنسبة زيادة كبيرة بلغت 28.1%، مقارنة بـ22.9 مليون مسافر في عام 2023، نتيجة لتوسيع شبكتها وشراكاتها الاستراتيجية، والتزامها بتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، ما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

ويُعَدُّ مطار زايد الدولي المحفِّز الأساسي لهذا النمو، حيث أتاح للمسافرين السفر عبر شبكة واسعة تضمُّ أكثر من 125 وجهة عالمية، مع إطلاق 29 وجهة سفر جديدة خلال عام 2024.

وانضمت إلى شبكة مطار زايد الدولي ثماني شركات طيران جديدة، هي: الخطوط الجوية البريطانية، وإير أستانا، وإيجيان إيرلاينز، ويو إس بنغلا، وطيران «أكاسا إير»، وخطوط هاينان الجوية، وطيران ناس، والخطوط الجوية التركمانية.

وانعكس التوسُّع على نمو حركة الطائرات بنسبة 10%، من 226.362 رحلة في عام 2023 إلى 249.747 رحلة في عام 2024 عبر المطارات الخمسة، ويسلِّط ذلك الضوء على الطلب الكبير من الأسواق الرئيسية، مثل المملكة المتحدة والهند وقطر ومصر، ما يعزِّز الربط العالمي للإمارة، واستقطابها للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «حقَّقت مطارات أبوظبي نتائج مذهلة خلال عام 2024، حيث شهدت حركة سفر قياسية، ونمواً كبيراً في عمليات الشحن، واستكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وتؤكِّد هذه الإنجازات التزامنا الدائم بتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للطيران. نحن ممتنون جداً لدعم الجهات المعنية وشركائنا من شركات الطيران، ويتيح لنا هذا الأداء القوي مواصلة التقدُّم وزيادة مساهمتنا في التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي».

وسجَّلت مطارات أبوظبي أيضاً نمواً كبيراً في حركة الشحن، حيث نقلت 678.990 طناً في عام 2024 مقارنة بـ560.434 طناً في عام 2023، بزيادة نسبتها 21%.

وأسهم افتتاح مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركية الجديد، الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، في تعزيز راحة المسافرين إلى الولايات المتحدة. .

وشهدت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مرحلة توسُّع شاملة خلال عام 2024 تدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارة، شملت سلسلة من المشاريع الرئيسية.

وتُوِّج مطار زايد الدولي بلقب «أجمل مطار في العالم» خلال حفل توزيع جوائز «بري فرساي» للهندسة المعمارية والتصميم؛ تقديراً لتصميمه المعماري المتميِّز.

وواصل المطار الارتقاء بتجربة التسوُّق في عام 2024 مع إطلاقه 28 متجراً جديداً، ليصل بذلك عددها الإجمالي إلى 157 متجراً.



الكوادر الإماراتية

تواصل مطارات أبوظبي التزامها بالاستثمار في موظفيها، من خلال برامجها المستمرة لتطوير المواهب، وتنمية المهارات، وتوفير الخبرات الأساسية لقطاع الطيران.

ويمتّد هذا الالتزام إلى تطوير الكوادر الإماراتية، حيث حقَّقت الشركة معدل توطين وصل إلى 44.3% في عام 2024، وتوفِّر البرامج الأخرى، ومنها برنامج تطوير الخريجين وبرنامج التدريب المهني، فرصاً مهمة لتطوير قدرات المواطنين الإماراتيين، ما يُسهم في نمو قطاع الطيران وتطويره.