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اقتصاد

مكتوم بن محمد: تعزيز روابط التعاون مع الشركات العالمية

مكتوم بن محمد خلال لقائه أليكساندر كارب (وام)
6 فبراير 2025 01:07

دبي (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس في مكتب سموه، أليكساندر كارب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير تكنولوجيز» المتخصصة في مجال تطوير الحلول البرمجية.
وأكد سموه، خلال اللقاء، حرص دبي ودولة الإمارات على تعزيز روابط التعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرائدة، وإتاحة الفرص اللازمة كافة أمامها للتوسع والنمو، من خلال الاستثمار في تعزيز البنية التحتية، وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تهيئة المجال أمام مجتمع الأعمال المحلي والعالمي للتطور والازدهار.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن مختلف القطاعات في دبي ودولة الإمارات، بما ينسجم مع «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031». كما تناول اللقاء دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات، وإطلاق مبادرات استراتيجية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي. 
حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي القابضة».

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