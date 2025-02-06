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اقتصاد

الحسيني يلتقي نائب رئيس ديوان رئاسة روسيا الاتحادية

محمد بن هادي الحسيني
6 فبراير 2025 14:07

أبوظبي (الاتحاد)
التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، معالي ماكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان رئاسة روسيا الاتحادية، الذي يزور دولة الإمارات على رأس وفد رسمي يتكون من ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية والبنك المركزي الروسي.
وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المالي بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون ضمن مجموعة بريكس وبنك التنمية الجديد. 
وأكد معالي الحسيني أهمية تعزيز الشراكات المالية الدولية، قائلاً: «تعكس هذه اللقاءات حرص دولة الإمارات على توطيد علاقات التعاون المالي مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتبادل الخبرات في المجالات المالية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع الجانب الروسي وتبادل الخبرات التقنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة المالية وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم الابتكار والاستدامة في القطاع المالي».

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