«تعاونية الاتحاد» تطلق حملتها الرمضانية بتخفيض أسعار 5000 منتج

دبي(الاتحاد)

ضمن مبادرات تعاونية الاتحاد في "عام المجتمع" أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاق حملتها الرمضانية لعام 2025، التي تركز بشكل أساسي على دعم الفئات المجتمعية من خلال تقديم تخفيضات على أكثر من 5000 منتج وسلعة غذائية وغير غذائية، بنسب خصومات تصل إلى 60%، وذلك بهدف توفير خيارات شرائية متنوعة وبأسعار مخفضة للمتسوقين لإسعادهم والحفاظ على التوازن السليم بالأسعار، بما يعود بالفائدة على اقتصاد إمارة دبي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في الشهر الفضيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقر إدارة التعاونية بالورقاء سيتي مول، بحضور محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، وصفية هاشم الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى عدد من موظفي التعاونية ووسائل الإعلام المحلية.

وفي بداية المؤتمر، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد إن حملة رمضان لهذا العام تركز بشكل خاص على دعم فئات المجتمع والمتسوقين من خلال التخفيضات التي خصصتها على أهم السلع الاستهلاكية الأساسية في رمضان، فضلاً عن الخصومات التي تشمل أكثر من 5000 منتج مختار من مختلف السلع الاستهلاكية، بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية، والمنتجات غير الغذائية التي يحتاجها الأفراد والأسر في شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن الحملة ستكون متاحة في جميع الفروع التي تتبع للتعاونية والمنتشرة في مختلف أنحاء إمارة دبي، بالإضافة إلى الموقع والمتجر الإلكتروني.

وأضاف الهاشمي: تعاونية الاتحاد خصصت لعروض رمضان 12 حملة ترويجية مختلفة ومتنوعة تهدف من خلالها إلى تقديم منتجات متميزة بأسعار تنافسية تساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتسم بكثرة الإنفاق على الاحتياجات اليومية وخاصة المواد الغذائية وغير الغذائية، حيث تتماشى هذه الحملة مع أهداف الدولة الاقتصادية في توفير المنتجات لجميع أفراد المجتمع ولمختلف الثقافات بأسعار تنافسية ومخفضة.

وأوضح الهاشمي أن الحملة الرمضانية لعام 2025 تتضمن تخفيضات تصل نسبتها إلى 60% على مجموعة واسعة من السلع المختلفة والمختارة، مع عروض مستمرة طوال الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن التخفيضات لا تقتصر على توفير منتجات بأسعار مخفضة، بل تشمل أيضاً استمرارية مبادرة تثبيت أسعار السلع الأساسية التي تشمل أكثر من 200 منتج مختار تتغير بشكل شهري، بما في ذلك السلع التي تعتبر من الأساسيات مثل الأرز، واللحوم، والدواجن، والأغذية المعلبة، وبعض المنتجات ذات الاستهلاك العالي في رمضان.

وأضاف إن التعاونية تتفهم أهمية الاستقرار في الأسعار خاصة في شهر رمضان، حيث ستعمل على إطلاق حملات متتابعة مع عروض أسبوعية تستهدف منتجات مختلفة ومتنوعة لتلبية جميع احتياجات المجتمع، لافتاً إلى مبادرة التعاونية في دعم الاقتصاد المحلي من خلال التعاون مع المزارع المحلية التي توليه أهمية كبيرة لدعم المنتجات المحلية من خلال شراكتها مع أكثر من 42 مزرعة محلية، إذ تعمل التعاونية على توفير المنتجات الطازجة والعضوية والمائية التي تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تعزيز استدامة الإنتاج المحلي، مبيناً بأن هذا التعاون يضمن جودة المنتجات ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، فضلاً عن توفير منتجات طازجة يومياً خلال شهر رمضان للمتسوقين.

وتطرق الهاشمي إلى التزام التعاونية بتوفير فرص العمل للمواطنين الإماراتيين في مختلف القطاعات، مبيناً بأن التوطين يعتبر أولوية استراتيجية في تعاونية الاتحاد، إذ أن التعاونية ملتزمة بتوفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين في أنحاء المؤسسة، حيث تحرص التعاونية على دعم الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات ورفع كفاءة الموظفين الإماراتيين في مختلف مجالات العمل داخل التعاونية.