«سند» و«إيرو سيل» ينفذان صفقة بيع مخزون من قطع غيار الطائرات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة (إيرو سيل) AerSale المتخصّصة في تزويد منتجات وخدمات الطيران، اليوم عن استحواذها على حزمة كبيرة من قطع الغيار من مجموعة «سند»، الشركة العالمية المتخصّصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة).

وتشمل الصفقة مكونات عالية الطلب لطائرات من أبرز الطرازات بما في ذلك 737NG، وإيرباص A320، وA330/340، وبوينج 777، وإمبراير إي-جت، بالإضافة إلى مجموعة أدوات التغيير السريع للمحركات.

ويتضمن المخزون أيضاً مجموعة معدات هبوط محسّنة لطائرة إيرباص A330، تشمل ميزة التتبع الدقيق للمكونات، مما يتيح لعملاء AerSale الوصول إلى دعم متواصل يلبي احتياجاتهم.

ويُعزّز هذا الاستحواذ الاستراتيجي قدرة AerSale على تلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائها العالميين، كما يدعم استراتيجية مجموعة «سند» الرامية إلى تعزيز الشراكات الصناعية وتحسين محفظة مكوناتها المتنوعة لتحقيق نمو طويل الأجل.

ويعكس تعاون AerSale ومجموعة «سند» رؤية مشتركة للاستفادة من الخبرات المتكاملة وتوسيع حضورهما على نطاق عالمي. وتُعزّز هذا الشراكة قدرة AerSale على خدمة قاعدة عملاء متنوعة ومتنامية عالمياً، من خلال توسيع نطاق مخزونها ليشمل قطع غيار عالية الجودة لطائرات تُستخدم على نطاق واسع. في الوقت نفسه، تواصل مجموعة «سند» تنفيذ استراتيجيتها الأساسية بتعزيز شراكاتها مع قادة القطاع لتقديم حلول ذات قيمة مضافة.

علاوة على ذلك، تعزّز هذه الاتفاقية آفاق التعاون بين AerSale و«سند» في مجالات الصيانة والإصلاح والعَمرة، ما يتيح لهما تلبية احتياجات العملاء المتنامية وتطوير حلول مبتكرة ترتقي بقطاع الطيران. وبالاستفادة من خبراتهما المشتركة، سيتسنى للشركتين تحقيق أهدافهما المشتركة على صعيد النمو وتقديم قيمة أكبر لعملائهما حول العالم.

وفي هذا السياق، قال غاري جونز، الرئيس التنفيذي للعمليات في AerSale: «من المؤكد أن هذه الصفقة ستضع AerSale في موقع يتيح لها تلبية احتياجات عملائها العالميين بشكل أفضل من خلال تعزيز مخزونها من قطع الغيار عالية الجودة لأكثر طرازات الطائرات التجارية استخداماً. نتطلع للتعاون مع مجموعة «سند» لاستكشاف فرص جديدة لتوسيع خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة ومواصلة تعزيز الابتكار في قطاع الطيران».

بدوره، قال كاشيش كوهلي، المدير المالي ونائب الرئيس الأول لقسم التأجير في «سند»: «يؤكد إبرام هذه الصفقة مع AerSale على التزام «سند» بالتعاون مع قادة القطاع ورواد الصناعة العالميين، وتقديم حلول ذات قيمة مضافة لقطاع الطيران. وتعكس هذه الصفقة أيضاً تركيزنا المستمر على تنفيذ استراتيجية المجموعة. ومن خلال الشراكة مع AerSale، نفتح آفاقاً جديدة للتعاون من شأنها أن تحفّز النمو المشترك والابتكار المتبادل. نحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة ضماناً لتلبية احتياجات قطاع الطيران العالمي انطلاقاً من إمارة أبوظبي، بما يدعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على التأثير في صنع مستقبل قطاع الطيران عالمياً».

ومع إضافة هذه المحفظة الشاملة من قطع الغيار، تعزز AerSale مكانتها كمزود رائد لقطع غيار الطائرات والخدمات والحلول المخصّصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها العالميين. وتبقى الشركة ملتزمة بتقديم قيمة لا مثيل لها لعملائها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الجودة والخدمة.

وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية مجموعة سند لإدارة محفظتها الاستثمارية وتخصيص رأس المال، كما تؤكد التزامها ببناء شراكات قوية مع رواد الصناعة، ومواصلة تعزيز دورها المؤثر في منظومة الطيران العالمية.